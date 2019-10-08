День донора пройдет в Динской

19 октября 2019 года при территории Динской поликлиники (ул. Кирпичная, 73а) с 8.30 до 12.30 пройдет день донора.

Ситуация с донорской кровью в России довольно сложная, поэтому проводятся различные социальные программы, позволяющие убедить людей в необходимости совершения этого благородного поступка.

Каждому сдавшему безвозмездно кровь полагается поощрение.

1) Денежная компенсация на питание.

2) Справка по форме N 402/у освобождения от работы (учёбы) на день сдачи крови плюс 1 дополнительный день отдыха, который можно по желанию присоединить к отпуску.

3) Почетным донорам ежегодная выплата в размере 12373 рубля (с ежегодной индексацией).

4) Лица, награжденные нагрудным знаком "Почетный донор СССР", а также нагрудным знаком "Почетный донор России", пользуются правом на присвоение звания "Ветеран труда", если имеют трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет.

Желающих сдать кровь просим обращаться по телефону 8-861-62-6-51-62 или с 9.00 до14.00 в кабинет переливания крови Динской центральной районной больницы (кроме субботы и воскресенья) для предварительной записи.

Для удобства граждан будет сформирован порядок почасовой сдачи крови. При формировании группы доноров в количестве 80 человек запись последующих желающих переносится на следующий месяц выезда мобильной станции переливания крови.

Записываем 80 человек, забор крови осуществляется не более чем у 60 человек — из-за ограниченности выездной станции переливания крови и медицинских противопоказаний на день сдачи крови у доноров (низкий уровень гемоглобина, заболевания на день сдачи…).

Убедительная просьба являться в строго назначенное время, указанное при записи по телефону

8-861-62-6-51-62. Обо всех изменениях в ваших планах после записи просьба сообщать заранее.

Не забудьте паспорт.