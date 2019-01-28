День донора в Динском районе

Следующий день донора в мобильной станции переливания крови намечен 27 февраля (среда) 2019 года при территории Динской поликлиники ул. Кирпичная 73а с 8.30 до 12.30.

К сожалению, каждый день в различных ситуациях погибают, находятся в опасности и калечатся сотни людей.

Очень важно, чтобы кто-то смог им помочь - сдать кровь!

Ситуация с донорской кровью в России довольно сложная, поэтому проводятся различные социальные программы, позволяющие убедить людей в необходимости совершения этого благородного поступка.

Каждому сдавшему безвозмездно кровь, полагается поощрение:

1) Денежная компенсация на питание.

2) Справка по форме N 402/у, освобождения от работы (учёбы) на день сдачи крови плюс 1 дополнительный день отдыха, который можно по желанию присоединить к отпуску.

3) Почётным донорам ежегодная выплата в размере 12373 рубля (с ежегодной индексацией),

4) Лица, награжденные нагрудным знаком "Почетный донор СССР", а также нагрудным знаком "Почетный донор России", пользуются правом на присвоение звания "Ветеран труда", имеющие трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет.

Желающие сдать кровь просим обращаться по телефону 8-861-62-6-51-62, или с 9.00 до 14.00 кабинет переливания крови Динской центральной районной больницы (кроме субботы и воскресенья) для предварительной записи.

Для удобства граждан будет сформирован порядок почасовой сдачи крови. При формировании группы доноров в количестве 80 человек запись последующих желающих переносится на следующий месяц выезда мобильной станции переливания крови.

Записываем 80 человек, забор крови осуществляется у не более 60 человек — из-за ограниченности выездной станции переливания крови и медицинских противопоказаний на день сдачи крови у доноров (низкий уровень гемоглобина, заболевания на день сдачи…).

Убедительная просьба являться в строго назначенное время, указанное при записи по телефону 8-861-62-6-51-62. Обо всех изменениях в ваших планах после записи, просьба сообщать заранее.

Не забудьте паспорт.

Желающие сдать кровь вне записи формируют «живую» очередь в день сдачи – и будут приниматься между записанными ранее донорами, в случае их неявки в указанный час.

Право первоочерёдности у предварительно записанных доноров.

Дополнительные подробности, а так же список противопоказаний к донорству узнавайте по телефону: 8-861-62-6-51-62.