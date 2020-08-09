День донора в Динском районе

22 августа при территории Динской поликлиники ул. Кирпичная 73а с 8.30 до 12.30 пройдет день донора в мобильной станции переливания крови.

В связи с усилением противоэпидемических мероприятий в Краснодарском крае предъявляются дополнительные требования безопасности к донорам.

Требование: наличие справки об эпидблагополучии, в которую вносится обязательная информация о том, что донор за пределы Российской Федерации в течение последних месяцев не выезжал, и в контакте с заболевшими коронавирусом не состоял. Для вашего удобства будет подаваться общий список доноров станицы Динской для проверки всех записавшихся врачом инфекционистом. Те доноры, которые не записаны на сдачу крови в регистратуре трансфузиологического кабинета, а также доноры Динского района должны предоставить эпидсправку самостоятельно из поликлиники по месту прописки.

Внимание! Без эпидсправки сдача крови не осуществляется!

Желающие сдать кровь просьба обращаться

по телефону 8-861-62-6-51-62

с 9.00 до 14.00 кабинет переливания крови Динской центральной районной больницы (кроме субботы и воскресения) для предварительной записи.

При формировании группы доноров в количестве 80 человек запись последующих желающих переносится на следующий месяц выезда мобильной станции переливания крови.

Записывают 80 человек, забор крови осуществляется у не более 60 человек - из-за ограниченности выездной станции переливания крови и медицинских противопоказаний на день сдачи крови у доноров (низкий уровень гемоглобина, заболевания на день сдачи,…).

Убедительная просьба после записи по телефону 8-861-62-6-51-62 сообщать заранее при изменениях в Ваших планах (невозможности явки в назначенное время)!

НЕ забудьте паспорт!

Желающие сдать кровь вне записи формируют «живую» очередь в день сдачи (подготовьте эпидсправку).

Дополнительные подробности, а так же список противопоказаний к донорству узнавайте по телефону: 8-861-62-6-51-62