День физкультурника в Васюринской (фоторепортаж)
10 августа во всех сельских поселения Динского района прошли мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню физкультурника.
В станице Васюринской на дворовой площадке "Лидер" в честь этого праздника поздравили ветеранов спорта, тренеров, учителей физической культуры, спортсменов-активистов и легкоатлетов.
Поощряли памятными подарками виновников торжества глава Васюринского сельского поселения Дмитрий Позов и директор муниципального бюджетного учреждения по физическому развитию, спорту и молодежной политике «Вектор» Андрей Ильенко.
Комментарии
Ооо, это у нас умеют . Создавать фоотчёты на ровном месте. Нет чтобы что-нибудь путнее делать...