День матери. Идеи для подарков и места, где их выбрать

В этом году День матери выпал на 29 ноября. Все меньше дней остается до этого праздника. Пора бы уже и задуматься о подарке.

Лучший вариант – тот, который мама точно использует.

«РВС» собрала идеи и места, что и где можно приобрести в Динском районе, чтобы порадовать свою самую любимую в жизни женщину.





КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Отличным подарком станет набор декоративной косметики. Новая помада, тушь, тени, румяна, пудра – все это сложить в красивую косметичку, и сюрприз готов! По желанию можно добавить парфюм.

Если мама особо не пользуется декоративкой, подберите уходовую косметику. Маски, патчи, средства для лица, тела и волос – получится отличный бьютибокс. И полезный.

В Динском районе есть минимум три магазина с огромным выбором косметических средств. Это KRD.COSMETICS в Васюринской, «ЭЛИТ КОСМЕТИК» и KAWAI в Динской. Помощь специалистов в выборе гарантирована, но при необходимости можно приобрести просто подарочный сертификат, а мама уже самостоятельно подберет для себя продукцию.

KRD.COSMETICS

Адрес: станица Васюринская, ул. Суворова, 10а

Страница в инстаграме: @krd.cosmetics

Телефон 8-918-16-65-507

«ЭЛИТ КОСМЕТИК»

Адрес: станица Динская, ул. Кирова, 107 и Советская, 7 (Дом быта)

Страница в инстаграме: @kosmetika_dinskay16

Телефон 8-964-923-53-06

KAWAI

Адрес: Динская, ул. Красноармейская, 29 (ТЦ "Галерея") и Гоголя, 113 (напротив мемориала).

Страница в инстаграме: @japan_products_kawai





ЭМОЦИИ

Внимание и подход – главные критерии при поздравлении. Чтобы сделать праздник для мамы приятным, заранее закажите тематический торт, пряники или коробочку с вкусностями, отложите все дела в этот день, отправляйтесь к ней в гости и за чашечкой чая устройте беседу по душам. С собой можете прихватить букет цветов из магазина "4 сезона".

Адрес: Динская, Красноармейская, 29 (ТЦ "Галерея").

Страница в инстаграме: @flowers4sezona

Телефон: 8-964-504-85-04





Сохраняйте список помощников, которые готовы поучаствовать в организации «вкусных» посиделок с мамой.

Сеть кондитерских «КАРАМЕЛЬ»: торты, пирожные, капкейки, выпечка

Адрес: станица Динская, ул. Чапаева, 81

Режим работы: с 8.00 до 20.00

Телефон 8-918-095-69-49

Страница в инстаграме: @karamel_koturrina





HOME SWEETS: торты, меренговые рулеты, конфеты ручной работы, цветы из шоколада

Местонахождение: Динская

Телефон 8-928-44-44-471

Страница в инстаграме: @home_sweets_sadovaia





ИМБИРНО-МЕДОВЫЕ ПРЯНИКИ РУЧНОЙ РАБОТЫ: пряничные наборы и букеты, зефир

Местонахождение: Динская

Страница в инстаграме: @elenabeloshveika

Телефон 8-908-68-59-377





SWEET CAKE: торты, капкейки, кенди-бар, зефир, только качественные ингредиенты

Местонахождение: Динская

Телефон 8-918-13-87-691

Страница в инстаграме: @sweet_cake_dinsk





«ПЕРЕЦ». Съедобные букеты, боксы и корзины.

Местонахождение: Динская

Телефон 8-909-45-81-123

Страница в инстаграме: @peretsbuket_dinskaya





ДОМАШНИЙ УЮТ

У многих уют ассоциируется с запахом домашней еды. Особенно когда готовит мама, ведь для родных она всегда делает это с любовью и блюда получаются самыми вкусными.

В новой посуде процесс приготовления пищи для любой хозяюшки станет более увлекательным, а, например, интересный по дизайну сервиз или набор для специй точно придаст кухонному интерьеру изюминку.

Богатый выбор посуды по доступным ценам вы найдете в магазине «Посуда-Market». На заметку: там же есть и вазы, которые отлично будут сочетаться с выбранным в этот праздник букетом цветов.