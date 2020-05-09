День Победы в Динской(фото)

9 мая – день, когда отмечается, пожалуй, один из самых главных праздников в нашей стране. День, без которого невозможно было бы в принципе будущее России – День Победы.

Судьба так распорядилась, что юбилей великой победы прошел без традиционных парадов и народных гуляний. Однако это не значит, что кто-то забыл о празднике. Уникальность русской души в том, что она подстраивается под все испытания жизни. Это было доказано много веков назад в различных ситуациях – это доказывается и сейчас, во время всемирной пандемии.

По всей России регионы поздравляли своих ветеранов – людей, которые кровью добывали победу для нашей страны в те далекие года. Динской район не стал исключением. Администрация станицы организовала несколько бригад, которые выезжали к ветеранам домой, вручали им подарки и исполняли небольшой концерт. Возможно, многие жители Динской сегодня слышали знакомые мотивы таких родных песен и задорный вокал гостей, приехавших к ветеранам. У многих людей в этот момент эмоции зашкаливали – пусть и не было своего собственного парад с чествованием ветеранов, однако о празднике не забыли. В итоге, праздник получился более душевным, более семейным. В глазах некоторых ветеранов отчетливо был виден задор. Чувствовалось, что им так и хочется пуститься в пляс под песни военных лет, которые каждый знает наизусть. Бесконечные слова благодарности и море искренних эмоций наполнили сегодня многие улицы Динской. На своеобразное торжество приходили соседи, прохожие останавливались у процессии гостей ветеранов, чтобы присоединиться к поздравлениям. Многие семьи встречали гостей с угощениями, приглашая к столу, чтобы разделить радость праздника. Стоит отметить, что и об инструкциях никто не забывал – каждому ветерану выдавали лицевую маску, а гости находились на необходимом расстоянии.

В составе процессии, разъезжающей к ветеранам, были советские солдаты, офицеры, женщины в полевой форме и воссозданный военный мотоцикл. Отдельного внимания заслуживает автомобиль ГАЗ «Победа», владелец которой является небезывестный Саркис Мовсесян. «РВС» уже писала об умельце из Динской, душа которого полностью находится в советском автопроме. Для него старые машины не являются полувековым металлическим хламом – он видит в каждой такой машине целую эпоху. Журналист «РВС» несколько раз бывал в гостях у Саркиса Мовсесяна, наблюдая за реставрацией некоторых автомобилей. В одну из встреч мастер из Динской пообещал, что воссоздаст ГАЗ «Победа» 52-го года в аккурат ко Дню Победы, и проедет по главной улице станицы в колонне вместе со своим внуком, Саркисом-младшим. Работы над автомобилем закончились раньше, однако обстоятельства не позволили провести парад Победы. Саркиса Мовсесяна это не остановило, и он с радостью присоединился к поздравительной процессии, предоставив свой автомобиль под организацию домашнего праздника для ветеранов. Его внук, кстати, тоже находился в группе. Весь день по Динской разъезжал ГАЗ «Победа». Прохожие то и дело фотографировали процессию, махали в знак приветствия, сигналили проезжающие машины.

Сегодняшнее мероприятие показало, что в такое непростое время есть вещи, о которых нельзя забывать. Люди способны адаптироваться к окружающей среде. Человек может найти решение почти любой проблеме. На одно лишение найдется десяток вариантов. Пусть юбилей Победы прошел и без великолепных парадов и торжества, но о празднике никто не забыл, придумав ему хорошую, более теплую и душевную альтернативу со своей атмосферой и эмоциями. А это самое главное.