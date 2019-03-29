День работника культуры. Те, кто дарит нам радость со сцены

25 марта отмечается профессиональный праздник работников культуры. «РВС» решила показать лица тех людей, кто кропотливо работает над созданием концертных номеров и сценариев к мероприятиям различного уровня.

Елена Анисимова: «Без творчества моя натура не может»

Елена Анисимова (на главном фото) всегда была творческой личностью. В детстве окончила хореографическое отделение Динской школы искусств. Это был первый набор первой в России школы искусств. После института вернулась туда преподавателем, где отработала 20 лет. Сейчас она возглавляет динской Дом культуры.

«Несмотря на то, что окончила хореографическое направление, мне с детства хотелось петь. Поэтому параллельно я занималась вокалом. Начала петь в народном хоре Кубани. Потом мы организовали коллектив «Сувенир», защитили звание народного. Затем я организовала свой коллектив «Кубаночка», – рассказывает Елена Анисимова.

Ансамбль «Кубаночка» защитил звание народного и уже отметил десятилетний юбилей большим концертом. Примечательно, что его состав – женщины среднего возраста. Детских и возрастных коллективов много, а средний пласт найти тяжело, так как это работающее население.

Несмотря на свою занятость, Елена продолжает петь. Женщина получила еще одну профессию, но признается, что без творчества ее натура не может.

«Творчество дает человеку ощущение духовности. В институте нам говорили: человек интересен тем, что он развит духовно, умственно и физически. Он должен быть гармонично развитой личностью», – говорит Елена Анисимова.

Коллектив «Кубаночка» знаком многим по выступлениям в праздничных программах, и не только в Динском районе. Больше всего Елене запомнился их выезд в Республику Дагестан, Дербентский район, где к гостям отнеслись с большим уважением и трепетом.

Коллектив Елены планирует поездку в Чебоксары, но на это нужны средства.







Надежда Маркина: «Танцевальный коллектив — дело всей моей жизни»

Надежду Маркину многие знают как основателя популярных детских коллективов «Непоседы» и «Ладушки». Но для педагога и основателя это единый коллектив, только один появился позже, когда юных танцоров стало гораздо больше. Разделение идет только по возрастным группам. С раннего детства женщина знала, что ее жизнь будет связана с танцем. Так и получилось. Она занималась в Динской школе искусств, затем окончила Ставропольское училище. Надежда вышла замуж за артиста балета, который окончил Воронежское хореографическое училище.

«Вместе с ним мы семь с половиной лет танцевали в западной группе войск в Германии. Профессиональный опыт на профессиональной сцене и школа – все в основном получено там. Вернулись в Динскую, когда войска вывели. Я устроилась на работу в Центр внешкольной работы, там и появился наш коллектив», – вспоминает Надежда Маркина.

Через одиннадцать лет педагог перешла в динской Дом культуры, где и продолжает работать.

«В позапрошлом году нашему коллективу исполнилось двадцать лет, – рассказывает Надежда Маркина. – Выпускники у нас достойные. Например, Виталий Гетманов танцует в Большом театре. В августе у нас планируется совместный проект. Для нас это будет отчетный концерт».

Танцевальный коллектив принимает участие во всех праздниках. Ежегодно в их репертуаре появляется 2-3 новых постановки. Ребята часто выезжают за границу, объездили почти всю Европу.

Сейчас с Надеждой Маркиной работает ее сын.

«Моя смена, которую я готовила целенаправленно. Он получил хорошее образование, есть танцевальная практика. Есть кому передать коллектив, в надежные руки», – подметила она.