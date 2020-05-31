День района и станицы Динской в онлайн-формате

Администрация обнародовала планы на празднование Дня Динского района и станицы Динской. Торжество решено провести в онлайн-формате.

Все последние годы торжества проходили 11 июня с размахом. Более 10 лет подрят устраивались карнавальнве шествия. А вечером жителей и гостей района ждало выступление приглашенных артистов и фейерверк. В 2020-м коррективы внесла пандемия COVID-19. ⠀

Что будет в программе:

-культурные фестивали,⠀

-исторические экскурсы,⠀

-молодежные викторины,⠀

-спортивные акции,

-флешмобы,⠀

-челленджи,⠀

-творческие фотоконкурсы,⠀

-выступления творческих коллективов,⠀

-мастер-классы декоративно-прикладного искусства,

-акции школьников, педагогов, малышей и их родителей, а также активных и инициативных динчан.

Старт уже 2 июня, а финал - 11 июня.

"Узнать о том, как принять участие в мероприятиях онлайн, можно будет из анонсов", - сообщает администрация.