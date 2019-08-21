День станицы Васюринской: программа мероприятий
24 августа Васюринская отметит свое 225-летие. На этот день в Центральном парке запланирована программа праздничных мероприятий:
8:30 – Фестиваль-конкурс детского творчества «Трям, Здравствуйте».
9:00 — Начало работы «Харчевни».
9:00 — Начало работы выставки мастеров декоративно-прикладного искусства «Город мастеров».
9:00 — Начало работы выставки военной техники и оружия у Мемориала по ул. Ленина.
10:00 — Начало работы детской игровой площадки у кинотеатра «Колос».
10:00 — Начало работы «Читальни».
11:00 — Торжественное награждение станичников на летней сцене.
12:00 — Выступление Образцового детского ансамбля «Веснушки».
12:40 — Выступление народного хора ветеранов «Родные напевы».
13:20 — выступление народного хора «Зори Кубани».
13:50 — Выступление народного ансамбля «Звездный».
14:30 — Выступление детского ансамбля «Акварель» и ансамбля танца «Дыхание».
15:30 — Выступление инструментального коллектива «Клондайк».
16:10 — Выступление инструментального коллектива «Пушкин и ко».
18:30-19:30 — Выступление образцового художественного вокального ансамбля «Младороссы» из города Усть-Лабинска.
20:00-21:00 — Выступление группы «Funk You» на площади перед администрацией.
21:00 — Праздничный салют на площади перед администрацией.
21:10-23:00 — Дискотека.
25 августа с 10:00 в Центральном парке станицы пройдет III Открытый межмуниципальный фестиваль-конкурс народной и обрядовой песни «Васюринский разгуляй».
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