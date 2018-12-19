День Святого Николая. Что принято делать?

Сегодня, 19 декабря, отмечается День Святого Николая. В этот день принято ходить в церковь. Считается, что первым с утра свой двор должен обойти хозяин дома, иначе жди беды, так говорили предки. Если вы в ссоре с близким человеком, обязательно помиритесь. Деткам же принято дарить сладкие подарки – пряники, шоколад, конфеты. Заведомо их нужно было положить ночью малышу под подушку, а утром сказать, что это подарочек от Николая.

В старину 19 декабря отмечали весело: устраивали гулянья, накрывали столы, приглашали гостей. А вы положили ночью под подушку подарочки своим деткам?

По погоде в праздник судили, каким же будет год. Если день холодный и ясный, значит, будет богатый урожай овощей и зерновых. Если же тепло, стоит ждать суровых морозов на Рождество.