День в Динской детской поликлинике. Список претензий
В редакцию «РВС» обратился динчанин с жалобой на детскую поликлинику станицы Динской. Мужчина рассказывает, что 19 марта он пришел с двумя заболевшими детьми. Его отправили в 13 кабинет к одному врачу. По утверждению обратившегося, они прождали ее час, а когда доктор пришла, то сделала им замечание, что пациенты обратились в день здорового ребенка.
После этого мужчина пошел в регистратуру, где назначили посетить уже другие кабинеты и сдать кровь на анализ.
«Так как дети маленькие и час сидели, я сказал, посодействуйте, чтобы нас осмотрели, потому что на тот момент уже очередь была большая, на что ответили: «Занимайте в порядке очереди»». Затем отец пациенток, как он рассказал, попросил позвать заведующую или кого-то из руководства.
«Меня отправили в какой-то кабинет, но он оказался закрытым. Вернулся в регистратуру, там развели руками. Затем вызвали врача. Она осмотрела нас. Затем еще более полутора часов сидели, чтобы сдать кровь. Также нам грубили в детской регистратуре».
Журналист «РВС» встретился с заведующей детской поликлиникой Татьяной Чикаровой, которая прокомментировала данную жалобу:
«19 марта в поликлинике был день здорового ребенка, так как это вторник. А каждый вторник и четверг с 8.00 до 12.00 мы принимаем деток до 1 года.
Пациенты не должны были находиться в данном помещении. Они должны были зайти через запасной вход, который обозначен указателями, и пройти в специальный бокс, дабы не заразить здоровых детей. Врач приходит сам, чтобы ограничить перемещение больных по поликлинике.
Просто физически эти люди не могли ждать час и час сорок, чтобы сдать кровь, так как анализы принимаются до 9.00 (во все дни, кроме среды).
Конкретно по обратившимся пациентам: они сразу были направлены в бокс, где должны ожидать врача, который при малейшей возможности подошел бы к ним с приема.
С сотрудниками регистратуры проведено профилактическое занятие по вопросу организации работы».
Заведующая детской поликлиникой убедительно просит родителей по возникшим вопросам обращаться в кабинет № 11 или № 7 к руководству.
«Все вопросы можно решить в форме спокойного диалога», – отметила Татьяна Чикарова.
Также стоит помнить о том, что при обращении в поликлинику у вас должен быть с собой полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС и свидетельство о рождении ребенка. Или же нужно хранить их копии в медицинской карточке, которая находится в поликлинике. Все документы должны иметь актуальный срок действия.
Комментарии
Мне одному кажется, что сидеть с больными детьми, ждать пока освободится врач от осмотра здоровых не совсем правильно. А потом этот врач понесёт бациллы здоровым. Может в таких случаях должен быть кабинет с врачом для приёма больных
Зато постоянно со всех новостных каналов и телепередач призывают не заниматься самолечением детей, а сразу обращаться к врачам. Да с таким отношением к заболевшим детям, с равнодушием и грубостью, порой царящими в поликлинике, и не хочется лишний раз туда обращаться. Тем более, что отец двоих детей пытался "в форме спокойного диалога" добиться внимания от медицинского персонала, но, судя по написанному, получал только замечания да разведение руками. Не вышло с медиками конструктивного диалога...
Имхо. День здорового ребенка и придуман для приема здоровых детей. А если уж и заболели, то вызывайте врачей на дом. У нас в поликлинике нет толкового разделения на здоровых и больных как это должно быть