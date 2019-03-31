День в Динской детской поликлинике. Список претензий

В редакцию «РВС» обратился динчанин с жалобой на детскую поликлинику станицы Динской. Мужчина рассказывает, что 19 марта он пришел с двумя заболевшими детьми. Его отправили в 13 кабинет к одному врачу. По утверждению обратившегося, они прождали ее час, а когда доктор пришла, то сделала им замечание, что пациенты обратились в день здорового ребенка.

После этого мужчина пошел в регистратуру, где назначили посетить уже другие кабинеты и сдать кровь на анализ.

«Так как дети маленькие и час сидели, я сказал, посодействуйте, чтобы нас осмотрели, потому что на тот момент уже очередь была большая, на что ответили: «Занимайте в порядке очереди»». Затем отец пациенток, как он рассказал, попросил позвать заведующую или кого-то из руководства.

«Меня отправили в какой-то кабинет, но он оказался закрытым. Вернулся в регистратуру, там развели руками. Затем вызвали врача. Она осмотрела нас. Затем еще более полутора часов сидели, чтобы сдать кровь. Также нам грубили в детской регистратуре».

Журналист «РВС» встретился с заведующей детской поликлиникой Татьяной Чикаровой, которая прокомментировала данную жалобу:

«19 марта в поликлинике был день здорового ребенка, так как это вторник. А каждый вторник и четверг с 8.00 до 12.00 мы принимаем деток до 1 года.

Пациенты не должны были находиться в данном помещении. Они должны были зайти через запасной вход, который обозначен указателями, и пройти в специальный бокс, дабы не заразить здоровых детей. Врач приходит сам, чтобы ограничить перемещение больных по поликлинике.

Просто физически эти люди не могли ждать час и час сорок, чтобы сдать кровь, так как анализы принимаются до 9.00 (во все дни, кроме среды).

Конкретно по обратившимся пациентам: они сразу были направлены в бокс, где должны ожидать врача, который при малейшей возможности подошел бы к ним с приема.

С сотрудниками регистратуры проведено профилактическое занятие по вопросу организации работы».

Заведующая детской поликлиникой убедительно просит родителей по возникшим вопросам обращаться в кабинет № 11 или № 7 к руководству.

«Все вопросы можно решить в форме спокойного диалога», – отметила Татьяна Чикарова.

Также стоит помнить о том, что при обращении в поликлинику у вас должен быть с собой полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС и свидетельство о рождении ребенка. Или же нужно хранить их копии в медицинской карточке, которая находится в поликлинике. Все документы должны иметь актуальный срок действия.