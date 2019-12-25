Депутаты приняли бюджет Динского района на 2020 год

Сегодня, 25 января, на 68 сессии Совета депутатов Динского района утвердили бюджет на следующий, 2020 год.

Доходы составят 2 млрд 481 млн 526 тыс. 800 руб.

Общая сумма поступлений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета на 2020 год прогнозируется в объеме 830 млн 426 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления: 1 млрд 651 млн 100 тыс. 800 руб.

Расходы: 2 млрд 546 млн 526 тыс. 800 руб.

Средства будут потрачены на следующие сферы:

Общегосударственные вопросы: 269 млн 644 тыс. 600 руб.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность: 16 млн 621 тыс. 300 руб.

Национальная экономика: 36 млн 265 тыс. 600 руб.

Жилищно-коммунальноехозяйство: 3 млн 83 тыс. руб.

Образование: 1 млрд 965 млн 479 тыс. 800 руб.

Культура, кинематография: 24 млн 861 тыс. 900 руб.

Здравоохранение: 15 млн руб.

Социальная политика: 153 млн 248 тыс. 500 руб.

Физическая культура и спорт: 52 млн 243 тыс. 400 руб.

Средства массовой информации: 2 млн 797 тыс. 200 руб.

Обслуживание государственного и муниципального долга: 6 млн 281 тыс. 500 руб.

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований: 1 млн руб.

Дефицит районного бюджета составит 65 млн руб.

Размер резервного фонда администрации Динского района: 500 тыс. руб.

На дотации сельским поселениям запланировали 1 миллион рублей.

Бюджет все присутствующие на сессии депутаты приняли единогласно.