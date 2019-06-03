Рассмотрели работу регионального оператора по обращению с ТКО
29 мая 2019 года состоялась 60-я сессия Совета МО Динской район. Все вопросы предварительно подробно рассматривались на комитетах.
Первый и, безусловно, наболевший для всех жителей Динского района – «О деятельности АО «Мусороуборочная компания» как регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Динской район». Во время обсуждения этого вопроса представитель регионального оператора сообщил, что в райцентре и отдаленных населенных пунктах созданы обособленные подразделения. Также он добавил, что отклонение техники от заданных маршрутов неприемлемо и наказываются штрафом.
Председатель совета Юрий Ильченко отметил, что оператор работает, но недостаточно. «Нужно, чтобы чисто было не только в контейнерах», - пояснил он.
Администрация должна высаживать деревья, а не убирать мусор.
Председатель совета отметил, что деньги за отходы уже уплачены. То, что кто-то не донес мусор до контейнера, это уже другой вопрос. Объем мусора измеряется в кубах, а какой плотности, сколько весит этот куб, непонятно.
Также Юрий Ильченко сказал, что хотелось бы видеть новые мусоровозы.
В итоге депутатами было принято решение:
Администрации МО Динской район совместно с региональным оператором по обращению с ТКО и операторами по обращению с ТКО:
- подготовить предложения по повышению эффективности работы операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на территориях сельских поселений Динского района;
- осуществить разработку и реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию (рекультивацию) существующих и недопущение появления новых мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов;
- направить в уполномоченный орган исполнительной власти Краснодарского края в области обращения с отходами обоснованные предложения по нормативам накопления твердых коммунальных отходов.
Вторым вопросом депутаты положительно рассмотрели вопрос о присвоении почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения Динского района» заместителю главного врача по детству и родовспоможению Динской ЦРБ Галине Мадгазиной. 29 лет она работает в медицине и занимается одними из самых ответственных направлений.
Также депутаты рассмотрели кандидатуру Совета муниципального образования Динской район для представления интересов муниципального образования Динской район в Совете директоров ОАО «Динской центр торговли». Единогласно депутаты поддержали кандидатуру Андрея Гриднева.
Эффективность реализации муниципальных программ, финансируемых из бюджета муниципального образования Динской район в 2018 году, тоже была разобрана на совете.
В разделе «Разное» депутаты рассмотрели постановление Законодательного Собрания Краснодарского края от 22 апреля 2019 г. № 1087-П «О выполнении государственных программ Краснодарского края в 2018 году».
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