Депутаты исполнили мечту Саши Чубукина

Месяц назад на страницах «РВС» в рамках новогодней акции появился материал о 15-летнем Саше Чубукине.

Мальчик живет в Старомышастовской, у него синдром ДЦП 3 степени тяжести, симптоматическая эпилепсия с периодическими тяжелыми приступами и грубая задержка психоречевого развития.

Когда журналист «РВС» приезжал к семье Чубукиных в гости, бабушка рассказала, что главная мечта — новая инвалидная коляска для Саши.

У него есть одна, но выдана она по льготе, когда мальчику было 4 года. В свои пятнадцать он в нее уже не помещается. Кроме этого, ее общее состояние оставляет желать лучшего.

Из-за отсутствия пригодного средства передвижения Саша не мог гулять на улице.

Тогда редакция «РВС» открыла сбор средств для покупки новой коляски. Семье удалось собрать 11 тыс. рублей. Но подходящая для Саши стоила более 40 тыс. рублей.

Один из депутатов Совета Старомышастовского сельского поселения, генеральный директор ООО «ЭлитСтрой» Евгений Гринченко, прочитав данный материл, вместе с коллегами-депутатами решил помочь в осуществлении заветного желания Чубукиных. Тогда он созвонился с мамой Анастасией, с ней определил сумму, которой не хватало. Евгений рассказал, что все восприняли это только положительно и быстро откликнулись. Недостающие средства были собраны за неделю добровольно.