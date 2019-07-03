Деревья в парке, заложенном с размахом, погибают

В редакцию «РВС» поступило обращение от жительницы станицы Динской. Она сообщила, что заложенный в микрорайоне Солнечном парк высыхает. Деревья никто не поливает, они погибают. Установленная табличка пришла в негодность.

Напомним, в апреле 2017 года в день Всекубанского субботника в райцентре был заложен новый парк Солнечный. В масштабном событии тогда приняли участие первые лица района и края, депутаты, сотрудники районной администрации, ветераны и жители станицы. Совместными усилиями они высадили более 200 саженцев. Субботник освещали средства массовой информации. Ведь парк закладывался в честь 80-летия образования Краснодарского края. Заявлялось о том, что из бюджета района на создание парка не было потрачено ни копейки.

Под парк выделили 3 гектара земли. Планировалось, что здесь появятся аллеи платанов, голубых елей, сосен, кленов и лип. Говорилось, что для их полива предусмотрено строительство скважины. Но за два с лишним года подвижек в этом вопросе местные жители не заметили. Сейчас их больше беспокоит не то, что парк не расширяется, а то, что уже высаженные деревца оказались забыты всеми и засыхают в летний зной.

В администрации Динского района сообщили, что в настоящее время право собственности на этот земельный участок ни за кем не зарегистрировано. В соответствии с законом распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется органом местного самоуправления муниципального района.

24 февраля 2019 года в Динском поселении состоялось рейтинговое голосование по выбору зеленой зоны для благоустройства в 2020 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Большинство проголосовали за четвертый этап благоустройство Комсомольского парка в Динской, на втором месте – территория, прилегающая к мемориалу в пос. Украинском, на третьем оказался парк «Солнечный».

«В случае прохождения процедуры отбора муниципальных образований в Министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края и выделения средств на софинансирование эта территория будет благоустроена в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020-2021 годах», – прокомментировали в районной администрации.

Из ответа чиновников следует, что глобальных изменений в парке в ближайшее время не предвидится. Тем не менее силами районной администрации проводятся субботники, покос травы.



