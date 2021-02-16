Детей-безбилетников запретили высаживать из общественного транспорта
Такой закон приняла Госдума в третьем, окончательном чтении. Теперь водителям и кондукторам запрещено принудительно высаживать ребенка без билета из троллейбуса, автобуса или трамвая.
Как сообщает Интерфакс, в принятом законе сказано, что безбилетный пассажир, который отказывается платить за проезд, обязан сойти на ближайшей остановке. Но это требование не касается детей до 16 лет, которые едут без сопровождения взрослого.
Комментарии
Ну, всё, теперь "детишки" начнут смело посылать кондуктора, водителя, даже при наличии денег, а как проверить - никак, забыл и всё! Не тот возраст поставили, максимум 12 лет надо было, подростки уже не дети, они и так наглые, все свои права знают, только обязанности не хотят знать. Дали волю, они и садятся на шею.