Детей и школьников Кубани переводят на свободное посещение

На сайте администрации Краснодарского края появилась новость о том, что в школах и детских садах Кубани с 18 марта вводится свободное посещение.

Кроме этого, весенние каникулы будут продлены.

В источнике говорится, что с 18 по 20 марта ходить в школы и детские сады детям можно будет по желанию. Для этого необходимо в электронной форме направить заявление в организацию.

С 21 марта в школах начнутся каникулы. В этот раз они будут на 10 дольше. Закончатся 11 апреля. Столько же дней отдыха будет и в учреждения дополнительного образования.

В пресс-службе администрации края также сообщили, что с 23 марта в ссузах образовательный процесс предлагается организовать дистанционно.

Будут ли какие-то изменения конкретно в Динском районе, информация уточняется.