Дети-сироты Динского района получили 52 новые квартиры.

По программе “Дети Кубани” в канун Нового года ключи получили 52 человека. Всего за последние три года выдали 125 квартир лицам из числа детей-сирот, но именно в 2020 году 52. На них потратили более 80 млн рублей. Квартиры приобретены по всем нормам - более 33 кв метров, в обустроенном районе: рядом школа, детский сад, магазины.

Ранее мы писали, что квартиры куплены в поселке Афипском Северского района.

“Было неожиданно услышать в телефоне: Валентина, вам выдадут новую квартиру! - Я не надеялась получить ее в 2020 году. Зайдя в квартиру, увидела огромную комнату, красивую светлую кухню. Обрадовалась! Эмоции непередаваемые! Когда я самостоятельно повесила занавески - было много слез радости!”, - делится получившая жилье Валентина Бирюкова.

"Это отличное завершение 2020 года", - подытожил один из детей-сирот, которому вручили ключи от квартиры.