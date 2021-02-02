Дети со спинально-мышечной атрофией не могут дождаться лекарства

Дети родителей с тяжелым генетическим заболеванием «спинально-мышечная атрофия» из Краснодарского края бьют тревогу. Уже долгое время они остаются без лекарства спинраза. Родители обратились к знаменитостям и блогерам.

А те в свою очередь к губернатору Краснодарского края. С обращением выступили Мария Кожевникова, Алена Хмельницкая и другие.

«Для ребенка с СМА ожидание – это быстрое приближение смерти», – так написала у себя на страничке мама Вани Котова @sma.kotov_vanya. Мальчику скоро шесть месяцев. Еще в конце года родители через суд добились выделения спинразы.

Малышу все хуже.

Кроме Вани, без лекарства остаются еще Саша Горобинский @smasasha202, Коля Логвиненко @kolya.sma1, Анри Сурманидзе @help.anri.sma, Артур Худоян @help_artur_sma1, Володя Сологуб @help_vova.sma.⠀

Сегодня, 2 февраля, Министерство здравоохранение выступило с официальным заявлением. Кстати, в этом же сообщении отметили, что после Москвы и Санкт-Петербурга Краснодарский край стоит на втором месте по количеству детей со СМА.

«Все дети, у которых диагностирована СМА, находятся под наблюдением специалистов. И мы стараемся максимально оказать им помощь, - заверили в министерстве.

Сейчас начинают полноценно работать механизмы государственной помощи таким детям, и мы рассчитываем, что в скором времени лечение, очень дорогостоящее, будут получать все дети с таким диагнозом.

В настоящее время в Краснодарском крае под наблюдением находятся 57 детей со СМА, 30 из них уже получают необходимое лечение препаратами спинраза и рисдиплам.

Из резервного фонда на закупку спинразы для шестерых детей выделены 190 млн рублей.

24 ребенка получают рисдиплам, партию этого препарата Минздрав Краснодарского края получил бесплатно от производителей лекарств.

Всего для лечения всех маленьких жителей Кубани на год нужно около 2 млрд рублей.

Заявку на централизованную поставку лекарственных препаратов: и спинразы, и рисдиплама – для всех детей со СМА на Кубани мы уже направили в Министерство здравоохранения Российской Федерации.⠀

Рассчитываем, что благодаря началу работы фонда "Круг добра", созданного указом Президента РФ, эта заявка будет выполнена, и все дети получат лечение».