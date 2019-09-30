На детской площадке была сломана горка. А ждать ли изменений?

Молодая мама пришла с ребенком на детскую площадку в Комсомольском парке, их прогулка закончилась травмой - порезом руки.

"В августе гуляли с ребенком на детской площадке в Комсомольском парке станицы Динской. Там совсем опасно стало. Турники для детей постарше убрали, существующие конструкции приходят в негодность, зато платных аттракционов становится все больше. Вот и где с детьми-то гулять? Собираются ли вообще ремонтировать площадку? У меня ребенок недавно руку поранил, так как горка совсем в негодность пришла. В связи с этим хотелось бы узнать, там вообще планируют что-то делать с местами для досуга детей?", - негодует динчанка.

Как пояснили в администрации Динского сельского поселения в 2019 году в Комсомольском парке установят новое оборудование детской площадки, малые архитектурные формы, а также детскую спортивную площадку на резиновом покрытии.