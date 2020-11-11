Площадка в Пластуновской: разломанные качели, торчащие гвозди

В редакцию прислали фото детской площадки около школы №6 в станице Пластуновской. На изображении видны разломанные конструкции и торчащие гвозди. Мы обратились в местную администрацию станицы.

Жительница пишет: "Качеля "петушок" разломана, песочница тоже, доски валяются гвоздями вверх. Живем рядом, а ходить не ходим, опасно для детей. Кто должен заниматься обслуживанием этих площадок?"

Мы обратились к главе поселения Сергею Олейнику, он ответил, что предоставленные снимки недельной давности.

"Сотрудники отдела ЖКХ уже все убрали и до конца недели отремонтируют разломанные объекты детской площадки, ставшие результатом вандализма", – сказал глава.



