Детская поликлиника в Динской переехала в другое здание

Сегодня, 3 декабря, открылась детская районная поликлиника в новом помещении станицы Динской (ул. Красная, 111). Напомним, ранее в этом здании находилась женская консультация.

На входе в больницу установлены раздвижные двери, в регистратуре оборудовали электронную очередь, повесили мониторы. Пока перевезли не всю мебель, утром еще не было гардероба, но все в процессе, прием уже ведется в новых кабинетах.

Несколько человек отметили, что их порадовал ремонт, однако не упустили возможности подчеркнуть, что хоть здание и новое, а проблемы остались те же. Семья, получающая комплексную прививку для ребенка, не смогла сделать ее по графику из-за отсутствия вакцины.



