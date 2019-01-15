Детский гороскоп. Что нужно знать о малыше и как он воспринимает маму

Рождаясь, человек уже владеет набором определенных качеств. У него свой особенный характер, привычки, сложности и таланты. Ребенок – это маленькая личность, и от того, какое воспитание он получит и какие способности родители смогут в нем разглядеть, будет зависеть насколько большой и полноценной личностью он станет в будущем.

Детский гороскоп поможет родителям лучше узнать своего ребенка, вы сможете заглянуть во внутренний мир и понять его мотивации, узнать сильные стороны и то, как он воспринимает родителей и окружающий мир, чего он боится и с какими сложностями Вы, как родители, можете столкнуться при воспитании.

Луна в гороскопе человека отвечает за эмоции, привычки, умение адаптироваться, питание, особенно для деток до 3-х лет, а также за восприятие мамы, а то в каком знаке находилось ночное Светило в момент рождения будет характеризовать личные особенности ребёнка.





Луна в Овне - дети с такой луной вспыльчивые, настойчивые, всегда готовы идти в бой, такие маленькие воины, необходимо научить сдерживать себя, а в моменты расстройства- давать выход эмоциям через активную деятельность, маму воспринимает как деятельную, спортивную, в некоторых случаях агрессивную и резкую.





Луна в Тельце - ребёнок спокойный, усидчивый, ласковый, порой неохотно идёт на перемены и немного ленится, полезно читать малышу о культуре разных народов и подталкивать к действию, маму воспринимает как заботливую, нежную и умеющую хорошо зарабатывать.





Луна в Близнецах - детки любознательные, любят много общаться, играть в подвижные игры, их настроение переменчивое, любят путешествовать, даже если это поездка в магазин, их необходимо научить останавливаться, чтобы они уловили суть вещей, а не просто скользили по поверхности, мама для них общительная, с чувством юмора, лёгкая на подъём, она любит играть и веселиться вместе со своим чадом.

Луна в Раке - детки эмоциональные, чувствительные, обладают изрядной интуицией, для них чувства важнее логики, их нельзя заставлять кушать, когда они расстроены, необходимо научить спокойно относиться ко всему, мама для них это заботливая, внимательная, нежная, с которой безопасно и спокойно, даже вырастая имеют сильную привязанность к маме.

Луна во Льве - эмоционально вспыльчивы, все эмоции на показ, главный герой в домашнем театре чувств, их важно хвалить, но важно научить, что ценность внутри себя, не зависимо от мнения окружающих, маму такой малыш воспринимает как красивую, яркую, творческую.

Луна в Деве - эмоционально детки сдержанны, рассудительные, рациональные, уделяют много времени мелочам, постарайтесь расширять их восприятие мира, мама для них занята делами, работой, домашними хлопотами, деткам может не хватать душевности, и объятий.

Луна в Весах- детки ценят красоту во всех её проявлениях: любят живопись, музыку, красивую одежду, украшения, они обладают мягким характером, у них потребность быть в коллективе, необходимо научить, что всем не угодить, мама воспринимается ребенком дружелюбной, внешне симпатичной и интеллигентной.

Луна в Скорпионе- дети энергичны, самоуверенны, склонны к крайностям, сверхчувствительны и ревнивы, необходимо научить проявлять свои эмоции и смотреть на неудачи со смехом, мама для ребёнка ощущается, как властная личность, высокодуховный человек, она проявляет понимание, но порой производит "угрожающее" впечатление, в кризисной ситуации мама поможет и защитит.

Луна в Стрельце- детки вспыльчивы, их легко можно вывести из себя, но гнев их проходит также быстро, как и возникает, любят путешествия и всё новое: другие страны, культуры, обычаи, они наделены хорошим чувством юмора, будьте с малышом честны, даже когда не знаете ответа на их очередное «Почему?», мама воспринимается, как учитель, авторитет и умный человек, важно чтобы мама не переусердствовала в обучении и воспитании, так что лучше, чтобы обучение происходило как открытие новых знаний, например в форме игры и приключения.

Луна в Козероге- эти детки энергичны, целеустремлены и необыкновенно работоспособны, в первые годы жизни им требуется больше любви и заботы, а в дальнейшем научите ребенка любить прежде всего самого себя, маму видит, как человека- правил , организованную, много работающую.

Луна в Водолее- детки новаторы, с нестандартным мышлением и восприятием, легко демонстрируют оригинальный взгляд на вещи и желают делать, только то что им хочется и тогда, когда хочется. Важны в их жизни друзья, они не воспринимают эмоций и импульсивных действий, важно логически донести информацию, мама для них необычная , свободных взглядов, любящей все новое и весьма интеллектуальная.

Луна в Рыбах - детки-фантазеры, очень восприимчивые, от чего могут часто плакать, обладают творческим потенциалом и живым воображением, необходимо научить малыша не потакать своим слабостям, быть более реалистичным к окружающему миру, маму воспринимает, как воплощение идеала, идеализирует её, сильная интуитивная связь.





Но не забывайте, что в индивидуальном гороскопе будут нюансы, которые внесут свои коррективы.

Как говорил великий Стив Джобс: « Не воспитывайте своих детей, чтобы они были богатыми. Воспитывайте их, чтобы они были счастливы. Поэтому, когда они вырастут, они будут знать ценность вещей, а не их цену».









Астролог Светлана Антипова







