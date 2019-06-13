Детский коллектив из Динской победил на Всероссийском конкурсе хоров

С 24 по 28 мая в ВДЦ «Орленок» проходил Всероссийский конкурс хоров «Поем для мира – 2019 – поет страна!» В нем приняли участие коллективы из Динской: образцовый специальный академический хор «Альтаир» детской школы искусств станицы Динской, вокальный академический ансамбль «Гармония» и солистка академического пения Тамара Тунян. На конкурс приехали юные певцы со всей России – 49 хоровых коллективов. Всего было около 1400 участников.

Оценивало исполнительское мастерство хоровых коллективов высокое жюри. В его состав входили: руководитель проекта «Поем для мира», член президиума Всероссийского хорового общества, заслуженный деятель искусств Кубани, директор МЭЦ г. Краснодара – Ассоциированной школы ЮНЕСКО М. А. Амбарцумян, профессор московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, заслуженный деятель искусств РФ Г. А. Дмитряк, член президиума Всероссийского хорового общества, российский оперный певец, солист Большого театра Н. А. Диденко, хормейстер Государственного Большого театра России А. Б. Критский, преподаватель Московской Академии хорового искусства им. В. С. Попова, артистка Государственной академической хоровой капеллы им. А. А. Юрлова Е. С. Рождествина, директор Санкт-Петербургского мужского хора «Оптина Пустынь» В. А. Хапров, преподаватель хорового дирижирования, руководитель академического хора Краснодарского музыкального колледжа им. Н. А. Римского-Корсакова Ю. И. Богатырев, заслуженный работник культуры Кубани Е. С. Жукова.

Ребята из Динской с достоинством выступили на гала-концерте в зале Амфитеатра в «Олимпийском» под руководством мэтров хорового и вокального исполнительства. Хор «Альтаир» награжден дипломом лауреата 3 степени, ансамбль «Гармония» получил диплом лауреата 1 степени, а солистка академического пения Тамара Тунян – диплом лауреата 3 степени. Эта высокая награда заработана большим трудом ребят и преподавателей. Отдельную благодарность родители выступающих выражают наставникам – заслуженному работнику культуры Кубани Светлане Казеке и концертмейстеру Ирине Масальской.