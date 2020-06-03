В День защиты детей компания «Россети Кубань» объявила детский творческий конкурс «МОЯ КАСКА».

Итак, на сайте kubanenergo.ru есть макет каски энергетика. Ребятам необходимо ее ВЫРЕЗАТЬ И СКЛЕИТЬ. Помощь родителей, бабушек-дедушек (особенно самым маленьким) не запрещается.

Затем на каске можно рисовать, украшать аппликациями, добавлять кусочки пластилина. В общем, сделать все, чтобы потом с гордостью сказать «МОЯ КАСКА».

Будет выбрано ДЕСЯТЬ победителей! Ребят ждут настоящие энергетические светильники-ночники, а также много других призов от «Россети Кубань».

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:

- Быть подписанными на @rossetikuban в Instagram

- Опубликовать фото или видео участника в социальных сетях (можно в аккаунтах родителей или родственников).

- ОБЯЗАТЕЛЬНО отметить @rossetikuban на фото, указать хэштэги #Моя_каска и #РоссетиКубань. Приветствуется краткий рассказ об участнике - имя, фамилия, возраст.

- Принимают участие в конкурсе дети до 18 лет.

ВАЖНО!

Работы принимаются до 7 июня включительно.

Итоги будут подведены 10 июня.

50 фотографий с самым большим количеством лайков будут размещены на открытое голосование в профиле «Россети Кубань». Так мы и определим победителей.

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