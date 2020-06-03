Детский творческий конкурс "Моя каска"
В День защиты детей компания «Россети Кубань» объявила детский творческий конкурс «МОЯ КАСКА».
Итак, на сайте kubanenergo.ru есть макет каски энергетика. Ребятам необходимо ее ВЫРЕЗАТЬ И СКЛЕИТЬ. Помощь родителей, бабушек-дедушек (особенно самым маленьким) не запрещается.
Затем на каске можно рисовать, украшать аппликациями, добавлять кусочки пластилина. В общем, сделать все, чтобы потом с гордостью сказать «МОЯ КАСКА».
Будет выбрано ДЕСЯТЬ победителей! Ребят ждут настоящие энергетические светильники-ночники, а также много других призов от «Россети Кубань».
УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
- Быть подписанными на @rossetikuban в Instagram
- Опубликовать фото или видео участника в социальных сетях (можно в аккаунтах родителей или родственников).
- ОБЯЗАТЕЛЬНО отметить @rossetikuban на фото, указать хэштэги #Моя_каска и #РоссетиКубань. Приветствуется краткий рассказ об участнике - имя, фамилия, возраст.
- Принимают участие в конкурсе дети до 18 лет.
ВАЖНО!
- Работы принимаются до 7 июня включительно.
- Итоги будут подведены 10 июня.
- 50 фотографий с самым большим количеством лайков будут размещены на открытое голосование в профиле «Россети Кубань». Так мы и определим победителей.
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