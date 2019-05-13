Детские пособия теперь не связаны с пропиской

С 12 мая в России вступили в силу изменения в законодательстве, касающиеся выплаты пособий на первого и второго ребенка.

Заявление на оформление пособия теперь можно подать в любом городе, а не только там, где зарегистрированы родители. Ранее пособия платились только по месту прописки. Теперь не нужна даже временная регистрация.

Связано это с тем, что законодатели приняли во внимание тот факт, что многие семьи меняют место жительства в поисках заработка и лучших условий для жизни. Некоторых от этого шага удерживают льготы и выплаты, получаемые по месту регистрации. Другие же переезжают, лишая свои семьи социальной поддержки.

Эксперты утверждают, что открепить от прописки следует и другие меры господдержки, так как все дети являются гражданами России и вправе претендовать на равную социальную защиту.