Детские сады и школы района обновляются к новому учебному году

Лето — подходящее время для строительства и ремонта детских садов и школ. В сельских поселениях Динского района вовсю готовятся к осени. «РВС» сделала подборку, в каких дошкольных и образовательных учреждениях работы идут полным ходом или уже завершились.

В Динской возле школы № 1 продолжается строительство помещения, где будет располагаться бассейн. Для этого уже установили фундаментную плиту, стены, колонны технического этажа, залили дно малого и большого бассейнов, забетонировали плиты перекрытия, колонны и многое другое. Строительство планируется закончить до 23 октября 2019 года.

В поселке Южном завершается ремонт средней школы на 1100 мест. Кроме учебных кабинетов, в образовательном учреждении будет пять спортивных залов: три больших и два малых, два актовых зала, две столовые на 200 и 350 мест. На территории школы расположены волейбольная и баскетбольная площадки. Как сообщил Евгений Пергун в своем аккаунте инстаграма, стоимость реализации проекта, в том числе с поставкой оборудования и учетом роста ставки НДС, составляет 983 млн рублей. Глава Динского района отметил, что запустить работу школы планируется с первого сентября этого года.

В Новотитаровском сельском поселении продолжается строительство детского сада на улице Королева. В нем будет 200 мест. Евгений Пергун предупредил жителей района, что из-за некачественной проектной документации, которая была разработана еще в 2014 году, сроки окончания строительства сдвинулись на более позднее время. Средства на строительство детского сада выделены из краевого и федерального бюджетов. Сейчас производятся монолитные работы, на объекте работают около 40 человек. После их окончания количество мастеров увеличится до 70. Глава Динского района дополнил, что сегодня в Новотитаровском сельском поселении шесть детских садов, общая переуплотненность групп полного дня и кратковременного пребывания составляет 81,8 %, на очереди в детский сад стоят 935 детей от 0 до 8 лет.

В 5 школе станицы Пластуновской уже сделали косметический ремонт кабинетов, коридоров и здания библиотеки. Евгений Пергун отметил, что в работах принимали участие не только мастера, но и родители с детьми. Депутаты ЗСК Сергей Жиленко и Сергей Орлов помогли материально, они направили на ремонт учреждения 930 тыс. рублей. Этот бюджет потратили на замену светильников в кабинетах, столовой и коридорах, а также на ремонт санузлов.

В детском саду № 8 станицы Динской тоже проведен косметический ремонт. На территории заменили ворота, подсыпали игровые площадки, установили тренажеры и уличную шахматную доску.

В 3 детском саду станицы Динской поменяли плитку в холлах и коридорах, установили новые двери, отремонтировали туалетные комнаты в группах и покрасили объекты на игровых площадках.

В 20 школе поселка Агроном начался капитальный ремонт кровли. На него выделены 1,7 млн рублей из краевого и районного бюджетов. Работу планируется завершить к 1 сентября.

В 7 школе имени Н. И. Кондратенко станицы Пластуновской идет капитальный ремонт кровли. Для этого было выделено 3 млн 930 тыс. рублей. Закончить его планируют к концу августа.

В 13 школе станицы Васюринской тоже сделали ремонт кабинетов: покрасили стены и полы. Из масштабных изменений – снесли уличный туалет и котельную. Сотрудники образовательного учреждения отметили, что в этом им активно помогала администрация Васюринского сельского поселения.