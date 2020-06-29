Детсады района начинают работу в обычном режиме. Что важно знать?

Вопрос открытия детских садов был, пожалуй, одним из самых острых. 25 июня на совещании губернатора Вениамина Кондратьева с краевым оперштабом родители все же услышали долгожданную фразу: с 29 июня детские сады откроются.

Начальник управления образования Динского района Марина Ежкова рассказала «РВС», что в соответствии с поручением губернатора Краснодарского края дошкольные образовательные учреждения в районе возобновят свою работу в режиме 12-часового пребывания детей с 30 июня.

«Прежде всего необходимо понимать, что выполнение требований Роспотребнадзора обязательно. Административных ограничений для посещения детских садов не предусмотрено. В любом случае родители, принимая решение привести ребенка в детский сад, должны понимать, что риск заболевания существует. Рекомендуем родителям детей, которые находятся в группе риска (сахарный диабет, с ослабленным иммунитетом, различными хроническими заболеваниями), пока в детские сады не приводить», – отметила Марина Ежкова.

Для возобновления посещения детского сада необходимо взять справку у детского педиатра об эпидокружении.