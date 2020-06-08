Читатели «РВС» продолжают рассказывать о проблемах, которые возникли у них в период карантина.

Екатерина прописана в Пластуновской, но недавно переехала в Краснодар, документы переоформить еще не успела.

В конце марта девушка вышла замуж, взяла фамилию мужа.

Перед карантином через «Госуслуги» подала заявление в паспортный стол Динского района на замену документа, удостоверяющего личность.

Спустя несколько дней в крае ввели карантинные ограничения, которые не разрешали выход из дома, кроме исключительных случаев, и выезд без пропусков даже по городу, не говоря уже о поездке в другой муниципалитет.

3 апреля девушке позвонили из паспортного стола, сказали явиться с пакетом документов.

Тогда пропуска только начинали оформлять, но ей как человеку, работающему на ИП, он был не положен. Приехать за паспортом она не смогла.

«В течение месяца мою заявку снимают. Когда удается получить пропуск мужу, приезжаю к ним, мне говорят, что заявка снята. Потом меня в очередной раз вызывают, подаю ее повторно 21 мая. Позвонили, прихожу паспорт получать, а мне говорят, что он по времени просроченный, два месяца прошло. Выписывают штраф 2 тыс. рублей», – рассказала обратившаяся.

«Действовал карантин. На улицу выходить можно только при срочных случаях. Даже когда пропускной режим сделали с 10 до 16, я не могла добраться из Краснодара в Динскую, потому что автобусы ходили только утром и вечером. И как бы меня пропустили, если у меня уведомления о получении паспорта не было? Даже по смс. Мне просто позвонили и сказали. Как бы я доказала на блокпосте?» – добавила она.

Екатерина не понимает, почему ее оштрафовали, если она, как положено, соблюдая карантин, не выходила из дома за это время и тем более не передвигалась без специального пропуска.

«РВС» послала письменный запрос в отдел УФМС России по Краснодарскому краю, чтобы узнать, за что оштрафовали обратившуюся и как ей необходимо было поступить при условиях, которые действовали в период карантина.

«Какой выход из этой ситуации должен быть, чтобы девушку не оштрафовали за нарушения карантина, но и за просроченное получение документа, удостоверяющего личность?» – один из вопросов, который был задан журналистом.

Ответ получен следующий.

В тот же день, 27 марта, когда Екатерина подала заявление о замене паспорта через «Госуслуги», оно было рассмотрено сотрудником отдела. Ей направлено уведомление в личном кабинете ЕПГУ: прибыть 3 апреля в отдел по вопросам миграции для оказания государственной услуги.

Повторное уведомление послано и 10 апреля.

«Однако в назначенный день и в последующие дни Екатерина в отдел по вопросам миграции отдела МВД России по Динскому району не явилась», – сообщается в ответе.

24 апреля дело о замене паспорта на портале прекращено в связи с неявкой заявителя.

«Неявка в установленный законом срок (а это 30 дней) повлекла за собой нарушение постановления правительства РФ*. Согласно указу президента*, паспорта гражданина РФ, подлежащие замене, в связи с достижением гражданином РФ возраста 20 либо 45 лет в период с 1.02.2020 г. по 15.07.2020 г. признаются действительными до их замены. Но данным указом не оговорены иные причины признания действительным паспорта гражданина РФ, а именно изменения установочных данных (смена фамилии)», – говорится в письме.

26 мая Екатерина прибыла в отдел по вопросам миграции отдела МВД России по Динскому району для получения паспорта РФ.

«В тот же день в ее отношении составлен административный протокол по ст. 19.15 КоАП Российской Федерации за проживание по недействительному паспорту. Также было разъяснено, что, согласно административному регламенту № 851*, она вправе обратиться по вопросу обмена паспорта по месту своего фактического проживания в городе Краснодаре», – написано в ответе.

Сама же Екатерина в растерянности. Приехать за документом и получить штраф за несоблюдение карантина, а не приехать – быть оштрафованной за то, в течение 30 дней не сменила паспорт и за то, все это время жила с недействительным документом. Как надо было поступить в данной ситуации читательнице, чтобы никакие законы не нарушить, вопрос остается открытым.

*Постановление правительства РФ от 8 июля 1997 г. № 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации» (п. 15).

*Указ Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 года № 275 «О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации».

*Приказ МВД России от 13.11.2017 № 851 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации».