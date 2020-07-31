«У нас машина с армянскими номерами. В городе остановили сотрудники ГАИ и забрали машину на штрафстоянку. Говорят, что мы не имеем права ездить на ней. И таких, как мы, очень много. Теперь люди не знают, что делать и как забрать оттуда свои машины», – такое сообщение пришло в социальные сети «РВС» от подписчицы.

За разъяснениями мы обратились в Госавтоинспекцию Динского района. Там рассказали следующее.

В последнее время в стране участились случаи, когда российские граждане эксплуатируют транспортные средства, зарегистрированные на территории государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответственно, в России регистрационные данные этих автомобилей в распоряжении Госавтоинспекции отсутствуют. Это не позволяет фиксировать административные правонарушения, которые автоматически фиксируются камерами.

В соответствии с законом, машина имеет право передвигаться по дорогам страны только в том случае, если она стоит на государственном учете.

Ставить на учет автомобиль необходимо в течение десяти дней со дня его временного ввоза в Россию на срок более одного года. Либо со дня приобретения прав владельца ТС, который ранее не состоял на госучете на территории РФ.

Ставить ТС на учет не нужно при «международном движении» или если оно ввезено в страну на срок не более одного года.

Что значит машина, которая находится в международном движении:

принадлежит физическому или юридическому лицу, имеющему обычное место жительства вне этого государства.

не зарегистрировано в этом государстве;

временно ввезено в него.

Таким образом, если машина зарегистрирована в государстве ЕАЭС, а у самого гражданина России там прописки нет, то он не считается участником международного дорожного движения.

Про ТС из Армении

Временный ввоз таких ТС на территорию страны (без уплаты таможенных пошлин и налогов) возможен только тем, кто постоянно проживает в Армении.

Ввоз и использование таких авто гражданами РФ допускается только при условии их таможенного декларирования и уплаты соответствующих налогов и пошлин.

Что делать?

Если машина зарегистрирована в другом государстве за гражданином только с российской пропиской, требуется регистрация ТС в подразделениях Госавтоинспекции РФ на основании выданных таможенными органами паспортов транспортных средств.

Отсутствие данной регистрации ТС в России по истечении 10 дней со дня приобретения прав владельца – это административное правонарушение (ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ).

Если ТС зарегистрировано в другом государстве и находится в пользовании гражданина России, его регистрация потребуется только в случае наличия (подтверждения) сведений о временном ввозе машины на территорию РФ на срок более одного года.

Исключение составляют автомобили, ввезенные из Армении и зарегистрированные в этом государстве после октября 2014 года. Их эксплуатация россиянами возможна только при наличии соответствующих таможенных документов, которые оформлены на указанных граждан.

Отсутствие таможенных документов в данном случае – это, напомним, административное нарушение (ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ). ТС задерживается в соответствии со ст. 27.13 КоАП РФ.

Возврат задержанных машин их владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при себе документы, необходимые для управления данными транспортными средствами, осуществляется незамедлительно после устранения причин их задержания.