Диалоги с бабушкой: о мужчинах и автомобилях

В преддверии Дня пожилого человека мы решили рассказать о людях, которым чуть за 60, а жизнь их до сих пор бьет ключом. О своей бабушке нам рассказала Елена Трещева. Дальше со слов автора.

На фото — моя бабушка Тамара Владимировна Борчагова. Ей 74 и она еще ого-го!

Вернулась недавно с моря, там она все лето работала на розливе слабоалкогольных напитков у родственников. И сразу — готовить заготовки на зиму. Лечо, аджика, икра кабачковая. Пока готовила, рассказывала, как провела лето.

- Лен, меня жить позвали...

- Кто???

- Мужчина один. Ходил за вином ко мне в ларек, так и познакомились.

- Так он пьющий, что ли?

- Нет. Он военный. Статный такой, дети у него в Германии, а тут — две квартиры и пенсия большая.

- А сколько ему лет?

- Да молодой, 80 всего. Ни одной морщинки, кстати.

- Прям мальчишка. А понравился он тебе хоть?

- Ты знаешь, он слишком интеллигентный. Я что-нибудь по-свойски ляпну, а у него инфаркт случится. Или инсульт.

- Да-а, ты можешь ляпнуть. Так что вы решили? Он тебя прямо позвал жить вместе?

- Позвал.

- И что ты ответила?

- Что хочу пожить для себя.

Для себя хочет пожить человек! Вот как.





А еще моя бабушка — водитель со стажем. К сожалению, «стаж» не равно «качество». Она водит машину по сей день. Водит плохо, но водит. Лет 35 уже, может, больше. И все это время плохо. Недавно поспорили с ней по этому поводу:

- Лена! Да у меня не было ни одного ДТП вообще! Чем тебе не нравится моя езда?

- А когда ты снесла угол школы, это разве не ДТП?

- Какое же это ДТП, если я не врезалась в другую машину? Дед мне потом новый «Москвич» купил...

- А то, что он у тебя сгорел, тоже не считается?

- Конечно, нет, он же сам загорелся.

- Ты забыла свет в салоне выключить на ночь, вот она и вспыхнула.

- С тобой невозможно разговаривать! Езжу я хорошо и аккуратно.

- Конечно, ты нас с Саней тогда очень аккуратно выронила на повороте возле школы. Мы как арбузы вывалились из открытых дверей. А помнишь, как ты ехала посередине дороги и все тебе сигналили?

- Я думала, они здороваются.

- А как ты рычаг переключения коробки передач у «Запорожца» на Камчатке оторвала?

- Мне показалось, что двигатель не запустился на холоде.

- Ты по асфальту ездишь 40 км/ч, а по гравию — 60.

- Ну это же не запрещено! И все равно у меня не было ни одной аварии. Ни одной.





Обожаю свою бабулю. Но водит она очень плохо.





Елена Трещева

Фото Александра Курдюкова