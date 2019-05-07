«Диктант Победы» состоится в Динском районе

Как сообщил глава района Евгений Пергун, 7 мая 2019 года состоится всероссийская акция «Диктант Победы». В ней может принять участие любой желающий. В Динском районе для этого определены 3 площадки:

- ст. Динская, ул. Красная, 34 – школа № 3;

- ст. Васюринская, ул. Луначарского, 94 – школа № 10;

- ст. Новотитаровская, ул. Луначарского, 169 – школа № 29.

Перед началом мероприятия в 12 часов 55 минут посредством сайта диктантпобеды.рф на площадках будет проводиться прямое включение трансляции из Музея Победы, где почетные гости объявят старт «Диктанта Победы». Начало акции – в 13.00.