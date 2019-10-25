Динчан ожидает повышение налогов

24 октября состоялась 4-я сессия Совета Динского сельского поселения.

На заседании рассмотрели вопросы о поднятии процентной ставки налога на имущество для физических лиц.

С 0,12 до 0,3% она повысилась в отношении:

частей жилых домов, жилых домов, частей квартир, квартир, комнат;

объектов незавершенного строительства в случае, если по проекту это жилой дом;

единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;

гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения;

хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.

Люди будут оплачивать данный налог по этой процентной ставке в 2021 году (за 2020).

С 0,3 до 0,5% повысилась процентная ставка для объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей.





Кроме того, повысится и земельный налог. Проходить это будет поэтапно. Сейчас он составляет 0,1%, в 2020 году вырастет до 0,2%, а в 2021 — до 0,3% от кадастровой стоимости участка.

Касается это следующих земельных участков:

отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

предназначенных для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки и частично используемых для целей, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;

приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства.

А 1,5% налог от кадастровой стоимости участка предусморен для прочих земельных участков, земельных участков, отнесенных к землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Кроме того, из собственности края в поселения был принят участок, на котором находится подъезд к кладбищу. Это сделано для того, чтобы на местном уровне можно было проводить все необходимые работы с этой землей.

Прилегающей территорией теперь считается участок до обочины дороги, или же максимальная его длина не может превышать 20 метров.

Также утвердили административную комиссию, которая состоит из 19 человек, которая будет следить за вопросами благоустройства, пресекать их нарушение, контролировать выполнение режима тишины и т. д.