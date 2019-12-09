Динчан смутили платежки от неизвестной управляющей компании

Часто вещи, которые кажутся молодым людям простыми и обыденными, у пенсионеров вызывают настоящие трудности. Например, узнать какую-то информацию в Интернете.

Так, с вопросом о внезапном появлении управляющей компании в многоквартирном доме по улице Гоголя обратился житель станицы Динской.

«Пришла квитанция за обслуживание дома. А мы – пенсионеры, как узнать, что это не мошенники прислали? В Интернет же не умеем заходить. И сумма – больше 900 рублей за ноябрь. Ладно бы за год, как-нибудь рассчитались бы, а за месяц – дорого получается. Да и не видели мы никаких работ в доме. За все коммунальные услуги у нас напрямую заключены договоры. Помогите, пожалуйста, разобраться, откуда появилась эта управляющая компания?» – рассказал пенсионер.

Журналист «РВС» пообщалась с директором ООО «Городская УК» Александром Шипуновым, который дал свой комментарий по этому вопросу: «Эти дома с 1 июля 2018 года находятся в управлении городской управляющей компании на основании решения Государственной жилищной инспекции Краснодарского края.

В обязанности управляющей компании входит содержание и текущий ремонт общедомового имущества.

Денежные средства, которые будут вноситься собственниками помещений, будут расходоваться только на сам объект, на который они предназначаются.

Хочу отметить, что нашу деятельность контролирует Государственная жилищная инспекция и другие ведомства.

Отчет за 2019 год, в соответствии с действующим законодательством, мы предоставим собственникам помещений в первом квартале 2020 года».

По словам руководителя организации, в течение месяца специалисты ООО «Городская УК» проведут собрание со всеми жильцами домов Динского района, которые находятся в их управлении, чтобы ответить на все вопросы собственников.

Также Александр Шипунов подчеркнул, что он открыт к диалогу, и все собственники, которым нужно уточнить какую-либо информацию, касающуюся взаимодействия с управляющей компанией, могут связаться с ним по телефону 8 (952) 868-11-76.