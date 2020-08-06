Динчанам навязывают якобы обязательные мини-стабилизаторы за 7 тысяч
«В обязательном порядке надо покупать энергощиты – так нам сказали люди, которые представились сотрудниками энергосбыта вчера, 5 августа», – такое сообщение прислали динчане в инстаграм «РВС».
Мы выяснили подробности у одной из местных жительниц.
«Вчера во второй половине дня залаяла собака. Пришли девушка и парень. Вышла мама, те пояснили, что по поводу электроэнергии. Думали, снимать показания счетчиков. Но оказалось другое.
Зашли в дом, начали спрашивать, какая техника есть в доме и бывают ли у нас перепады напряжения. Мама говорит: «Нет». Они отвечают: «Сейчас нам руководство дало установку, чтобы мы ходили по домам и в обязательном порядке устанавливали специальные блоки питания, чтобы напряжение у вас было 220 В».
У парня большая коробка была с этими приборами, на ней уже ценники. Девушка говорит: «У вас есть в семье те, кто пользуется льготами?» Я в ответ: «У меня ребенок-инвалид», она: «О, вам вообще 70 % скидка». Спросила меня, пользуюсь ли я льготами и могла бы ей показать соответствующие документы. Предоставила ей розовую инвалидную справку, а девушка спрашивает: «Это льготная карта?» То есть она даже не поняла, что это.
Картина была такая: мужчина достает прибор, начинает мне его показывать, говорит: «Смотрите, у вас не хватает напряжения», а девушка тем временем заговаривает зубы моей маме.
Сказала им, что у нас нет денег, на что они ответили: если не установить в течение определенного времени, потом выставят штраф, и мы купим энергощит уже не за 7 тысяч, а за 30. Еще рассказали, что для нас прибор стоит 6690 рублей, а у кого льгот нет – те ставят за 22 тыс.
Говорю опять, что нет денег. Они начинают задавать вопросы: «Когда вы сможете? Можете ли у кого-то занять?» Отвечаю: «А у кого сейчас занимать?» Девушка: «Ну, может, у кого-то попробуйте». Она была настойчива, дала свой номер, чтобы, как у нас появились финансы, мы прозвонили, и они пришли и установили», – рассказала динчанка.
По ее словам, документы они не предоставили, сами были одеты в повседневную одежду. Представилась из них только девушка, парень, который был с ней, своего имени не назвал.
Мы связались с ПАО «Кубаньэнерго», там пояснили, что их сотрудники по домам не ходят и ничего не предлагают. Посоветовали всегда требовать у подобных визитеров паспорта и удостоверения, ведь они могут оказаться мошенниками. Специалисты ПАО «Кубаньэнерго» всегда обязаны быть в спецодежде и иметь при себе удостоверение сотрудника «Россети Кубань».
У девушки, которая рассказала нам подробно историю выше, мы попросили разрешение, чтобы позвонить от лица их семьи «специалисту», которая предлагала электроприбор.
Публикуем расшифровку разговора:
– Здравствуйте! Вы вчера приходили к нам на (журналист называет улицу) по поводу установки энергощита. Оставили свой номер. Удобно вам разговаривать?
– Слушаю вас.
– Мы вот теперь всей семьей думаем над этим. Не дает покоя та мысль, что если сейчас не установить за 7 тысяч, будет штраф. Хотелось бы еще раз обсудить эту тему...
– А-а-а, запереживали!
– Ну да. А что это, какой-то новый закон вышел?
– Ну нужно, да. Я сейчас сама на установке. Вы думайте. Льготного оборудования очень много, мало осталось. Это необходимо. Ставить за такую цену, вам надо это?
– Ага. Так это какой-то новый закон вышел, это в обязательном порядке?
– Это для тех, у кого напряжение высокое, да, не стоит стабилизатор, устанавливают реле защиты. Сами понимаете, обезопасить вас. На 5 лет. А потом замена идет бесплатно. Это, грубо говоря, мини-стабилизатор.
– Угу. А как он вообще работает, этот прибор? Просто первый раз с таким сталкиваемся...
– Его в розетку вставляешь, он включается автоматически и все, начинает постепенно стабилизировать вашу проводку.
– А есть на него какая-то гарантия, вдруг он сломается, возникнут какие-то неполадки? Куда нам обращаться?
– Конечно, там книжечка маленькая лежит. Конечно, да, там у меня есть номер, я же с вами договор заключу, вы что говорите? Конечно. У меня есть номер, сервисный центр, все-все-все, абсолютно.
– Хорошо, мы тогда сейчас подумаем...
– Вы где живете, на какой улице?
– (Журналист называет улицу).
– Вы подумайте, пожалуйста. Потому что сегодня я еще могла бы к вам приехать. Сейчас я на установке. У меня сегодня всего 4 оборудования. То есть вы пока порешайте, потому что потом это будет за полную стоимость, я вам сразу говорю. Потом только не обижайтесь на это.
– А вот скажите, если у нас есть знакомые, но у них нет льгот, им будет намного дороже?
– Я сделаю вам, если это ваши знакомые. Я попробую сделать немного дешевле вашим знакомым.
– Да, хорошо, спасибо, тогда сейчас подумаем.
– То есть вы хотите себе и им, правильно?
– Пока еще не хотим. Просто думаем над этим. Просто позвонила узнать...
– Подумайте до двух часов. Я жду вашего ответа, чтобы я, если что, смогла к вам приехать в другой конец города.
– Ага, хорошо.
– Все, жду.
Девушка на том конце провода так и не назвала закон, который обязывает жителей устанавливать энергощиты. Кроме этого, показался странным тот факт, что сначала льготникам продают их по сниженной цене, а потом якобы она для них может подняться.
Сегодня, 6 августа, утром в редакцию с такой же проблемой пришел мужчина. Его жена уже заключила договор и купила данный продукт. Мы изучили документы и нашли много противоречий. Рассказываем.
Например, пункт 8, где сообщается: «Покупатель после ознакомления с прибором, инструкцией и правилами использования ДОБРОВОЛЬНО принимает решение о приобретении данного товара и уведомлен, что приобретение НЕ НОСИТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР».
Есть также и уведомление, где прописаны положения. Они тоже не применялись, по словам обратившихся.
Например:
Представителем Продавца Общества с ООО *название* предоставлено на обозрение покупателя удостоверение, выданное ООО *название*. (Напомним, по словам динчан, ничего им не предоставляли.)
Покупатель подтверждает, что указанный товар приобретен без давления, запугивания, введения в заблуждение и какого-либо обмана со стороны представителя продавца ООО *название*.
Покупатель уведомлен о необязательности приобретения указанного товара.
Какая-то информация, связанная с существенным увеличением стоимости товара в ближайшее время покупателю и способная ввести покупателя в заблуждение, не сообщалась.
Какая-то информация, связанная с принятием нормативно-правовых актов, обязывающих установку товара, способная ввести покупателя в заблуждение, не сообщалась.
Покупатель подтверждает, что продавцом озвучены указанные положения.
После такого хочется призвать людей: пожалуйста, читайте то, что подписываете!
Сигнал от динчан о подозрительных лжесотрудниках энергосбыта «РВС» передала в полицию.
Комментарии
Лохадрон!!