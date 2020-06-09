Динчане Андрей и Никита стали победителями 10 сезона шоу «Comedy Баттл»

Дуэт «Мы» стал победителем 10 сезона шоу «Comedy Баттл».

Уже известные читателям «РВС» юмористы из Динской Андрей Авраменко и Никита Андриенко выиграли 5 миллионов рублей.

Ранее мы уже рассказывали, что познакомились парни в университете. Нашли общие интересы. Оба входят в состав Краснодарской лиги КВН.

В проекте участвуют не первый раз.

«Однажды мы дуэтом выиграли “Лигу чемпионов КВН”, и оттуда уже нас отправили на кастинг в “Comedy Баттл”», – рассказывали журналисту ребята.

Было это в 2018 году, тогда они дошли до финала.

Второй раз вернулись в 2020 году после, как отмечает дуэт, «духовного восполнения».

Выпуск от 05.06.2020 г. можно посмотреть в официальных источниках телеканала.

А пока читайте впечатления дуэта «Мы».

Парни отмечают, что за это время им пришлось вырасти, стать серьезней, поднимать более взрослые темы в своих выступлениях.

Вернуться на проект, по их словам, заставили амбиции и желание снова поучаствовать, потому что «атмосфера на нем вдохновляет».

Несмотря на конкуренцию, все участники между собой общались дружелюбно, так как понимали, что делали одну телепередачу.

Никита и Андрей рассказали, что после эфира их телефоны гудели от звонков и сообщений с поздравлениями.

«Столько приятных слов сказали, что не передать», – подчеркнули ребята.

Осознал свою победу дуэт только спустя время.

«Если посмотреть эфир – момент, когда Семен Слепаков объявляет победителя, будет видно, как мы сами очень удивились», – вспоминают парни.

Куда направить свой выигрыш, точно не решили.

«Еще не думали об этом серьезно, но, скорее всего, постараемся вложиться в развитие нашего творчества и помочь родным для нас людям», – пояснили они.

«Самое главное, мы поняли, что можем гораздо больше, чем от себя ожидаем. Это значит, что и дальше будем двигаться и развиваться в творчестве».

Такой вывод сделал дуэт «Мы» после того, как стал победителем.



