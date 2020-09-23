Динчане: «Что произошло с машиной на транспортной развязке?»

21 сентября читатели сообщили о странной ситуации на дороге.

Она рассказали, что на транспортной развязке стоит одна машина, общий вид которой пугает. У автомобиля разбито лобовое стекло, помят кузов, нет колеса. Как такового ДТП, по их словам, не произошло. Другие участники отсутствуют, но при этом стоят сотрудники ДПС.

За причиной случившегося мы обратились в Госавтоинспекцию Динского района.

В ведомстве пояснили:

«По пути следования транспортного средства образовалась поломка. Бдительные сотрудники ОВ ДПС ГИБДД оказывали содействие гражданам, обеспечивая безопасность дорожного движения».