Динчане хотят вернуть остановку в маршрут и изменить его график

С момента возникновения в станице Динской маршрута №15 была остановка “Налоговая”. Но через время ее убрали. Те, кто работает на предприятиях и в организациях на улице Гоголя, хотят возобновить изначальный маршрут с остановкой ФНС.

Динчане заостряют внимание на времени прибытия автобуса до желаемого пункта. Изначально график был составлен так, что люди могли приехать на работу только после 8.00. Но у большинства рабочий день начинается с 8.00, поэтому желающих воспользоваться маршрутом было мало. Что в свою очередь дало понимание перевозчику о низком пассажиропотоке. Остановку исключили из траектории движения. Поэтому возник вопрос не только о возвращении остановки, но и об изменении расписания.

В администрации Динского района сообщили, что от компании перевозчика не было обоснованных обращений по вопросу изменения пути следования маршрута, в том числе ни одна из организаций, расположенных в районе ФНС, не обращалась с данным запросом. На основании предыдущих исследований пассажиропотока во внесении изменений в схему движения муниципального маршрута отказано.

Чтобы принять решение об изменении карты маршрута, жители должны написать коллективное заявление в организацию по месту работы или компанию перевозчика, а они в свою очередь направляют его в администрацию района. Вместе с обращением в муниципалитет предоставляется пакет документов, в том числе листы обследования пассажиропотока, которые подтверждают рациональную организацию перевозок пассажиров и эффективное использование подвижного состава.

Также жители напрямую тоже могут обратиться в администрацию, и на основании запросов будет рассмотрена возможность изменения маршрута. Ранее подобных обращений в администарции не было.

При возникновении вопросов, связанных с перевозками в общественном транспорте по Динскому району, можете обращаться по телефону 8(86162)6-17-97.

Для справок телефон диспетчера ООО “СВП” по маршруту № 15 ст. Динская 8 (938)486-06-46.

Является ли для вас возвращение остановки “Налоговая” актуальным?