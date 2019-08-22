Динчане не довольны объездом Коммунальной по их улице

В последние дни в редакцию «РВС» поступает много жалоб от жителей улицы Октябрьской, которая сейчас является объездной дорогой в связи с капитальным ремонтом улицы Коммунальной: «Машины идут сплошным потоком, пыль стоит столбом. Нам уже дышать нечем. Ни детей выпустить, ни белье вывесить».

Ситуацию журналисту прокомментировал глава Динского сельского поселения Виталий Литвинов:

«В связи с реконструкцией улицы Коммунальной, объезд проходит по улицам Октябрьской и Краснодарской. Это вынужденная мера, ведь капитальный ремонт Коммунальной крайне необходим — она является одной из главных транспортных артерий станицы».

Сейчас работы в самом разгаре. Вся территория поделена на три отрезка. На первом из них уже проложен первичный слой асфальта, подготавливают к покрытию тротуары, а на втором идет вскрытие старого дорожного полотна.

Все работы продлятся до ноября 2019 года.

«Параллельно ведется ремонт улицы Октябрьской. Начался он со стороны улицы Садовой в направлении улицы Гоголя. Кроме того ремонтируем Кирпичную, Первомайскую и Линейную улицы. На данных участках также возможно затруднение в движении транспорта. Администрация приносит извинения за доставленные неудобства.

Хочу отметить, что такого объема ремонтных работ за один сезон в станице не проводилось давно. Помимо этого ремонтируем дороги и в поселке Украинском. Стараемся отремонтировать как можно больше улиц для наших станичников», - рассказал глава Динского сельского поселения.