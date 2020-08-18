Динчане обеспокоены состоянием общежития на Театральной

В редакцию «РВС» обратилась динчанка, которая проживает в общежитии консервного завода на Театральной. Ее беспокоит состояние помещения. По словам девушки, с жильцов собирают оплату, но ничего при этом не делают.

Жалоб несколько. Журналисту она все показала лично. Рассказываем.

Не наводят порядок

Терпение жительницы кончилось в один из дней после того, как холл общаги затопило водой из канализации. На первом этаже вода стояла почти 3 дня. Когда все высохло, остались грязь и запах.

«Раньше раз в два-три дня мыли, подметали, во время карантина делали даже обработку помещения. Сейчас этого не вижу», – отметила девушка.

Нет полноценного освещения

«Освещение работает через раз. Свет есть на входе, на лестничных пролетах нет нигде. Везде выведена проводка под лампочки, но их никто не устанавливает.

Нужно всегда светить телефоном, чтобы не споткнуться и не убиться», – добавляет динчанка.

Не делают ремонт

«Ремонт в коридоре на своем этаже мы делали своими силами. Сами меняли окно между 2 и 3 этажами. До этого оно очень долгое время было разбито, в него задувало. Во всей общаге на лестничных площадках таких окон половина.

На первом этаже общий коридор, там просто страх. Дыры глубиной до 2-3 см. Сыпется цемент. Надписи на первом этаже лет 7 назад сделали, их так никто до сих пор и не закрасил.

Перила тоже не везде. Где-то есть, где-то просто железка от них.

Мне 21 год, все это время я живу тут, и за данный период не было никаких существенных работ от управляющей компании, что от прошлой, что от настоящей», – рассказала обратившаяся.

Журналист «РВС» обратилась в ООО «Городская УК».

Уборка

Раньше это входило в обязанности уборщицы. В пятницу, 14 августа, было проведено собрание, где договорились: управляющая компания снижает тариф, а жильцы везде убираются самостоятельно. По какому-то определенному графику или как получится – этот вопрос будет решаться уже со старшей по дому.

Освещение

«Будем вызывать специалиста из ПАО “ТНС энерго Кубань”, потому что у них там идут очень большие показания по общедомовому электропотреблению, то есть, наверное, не все перешли на индивидуальные счетчики. Сейчас написали запрос в энергосбытовую компанию, чтобы нам предоставили специалиста, который будет осуществлять проверку», – рассказали в ООО «Городская УК».

Ремонт

«Вся проблема в том, что сбор с этого дома минимальный, меньше 20 % оплачивается за содержание. Сколько можем туда вкладывать, столько и вкладываем. На большее, к сожалению, не хватает…» – пояснили в управляющей компании.

Там дополнили, что в том общежитии регулярно забивается канализация. Все собранные средства уходят в основном на ее чистку, оплату специалистам аварийной службы и уборщицы.