Динчане обеспокоены вспышкой в небе и отключением света





В ночь с 27 на 28 июля 2019 года в Динском районе отключилась электроэнергия. Свет погас примерно в 22.50. Жители заметили перед этим странную молнию, сверкнувшую в небе. Динчане тут же стали сообщать о произошедшем в «РВС».

«На подъезде к Динской все озарилось синим светом вспышки, говорят, даже трава горела. И сразу выключили свет и воду. Ни в одной из служб ничего внятного нам не сказали. Что у нас происходит?», «Мы видели сильную вспышку. Что-то случилось с подстанцией? », «В станице Динской в районе рынка засверкал трансформатор и свет пропал. Тьма тьмущая». По сообщениям жителей, без электричества ночью остался не только райцентр, но и все населенные пункты района. Большинство написавших нам, отмечали яркую вспышку в небе.

В полпервого ночи электричество появилось, но вопросы у жителей оставлись.

Утром 28 июля журналисты «РВС» связались с филиалом Краснодарских электрических сетей в Динском районе. Там нам никакой информации не дали, сославшись на то, что сети городские, и выяснять причину произошедшего следует там. К сожалению, ни по одному из номеров Краснодарских электрических сетей нам не ответили.

Позвонив на «горячую линию» Кубаньэнерго, мы также получили ответ, что вопросы о причинах ночного отключения электричества следует задавать местным службам.

В администрации поселения также пока не знают, по какой причине ночью отключали электроэнергию.

Аналогичное происшествие наблюдалось в марте 2018 года в Краснодаре. После яркой вспышки отключилась электроэнергия. Причиной была крупная авария на подстанции, которую оперативно устранили аварийные бригады.