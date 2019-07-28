Динчане обеспокоены вспышкой в небе и отключением света

Динчане обеспокоены вспышкой в небе и отключением света
В ночь с 27 на 28 июля Динская осталась без электричества по неизестным причинам

Динчане обеспокоены вспышкой в небе и отключением света

  119
1 час назад Вспышка в небеГазета РВСДинскаяДинской районДинской район остался без светаОтключение электричестваРВС


В ночь с 27 на 28 июля 2019 года  в Динском районе отключилась электроэнергия. Свет погас примерно в 22.50.  Жители заметили перед этим странную молнию, сверкнувшую в небе.  Динчане тут же стали сообщать о произошедшем в «РВС».

«На подъезде к Динской  все озарилось синим  светом вспышки, говорят, даже трава горела. И сразу выключили свет и воду. Ни в одной из служб ничего внятного нам не сказали. Что у нас происходит?», «Мы видели сильную вспышку. Что-то случилось с подстанцией? », «В станице Динской  в районе рынка засверкал трансформатор и свет пропал. Тьма тьмущая». По сообщениям жителей, без электричества ночью остался не только райцентр, но и все населенные пункты района.  Большинство написавших нам, отмечали яркую вспышку в небе.

В полпервого ночи электричество появилось, но вопросы у жителей оставлись.

Утром 28 июля журналисты «РВС» связались  с филиалом Краснодарских электрических сетей в  Динском районе.  Там нам никакой           информации не дали, сославшись на то, что сети  городские, и выяснять причину произошедшего следует  там.  К сожалению, ни по одному из номеров  Краснодарских электрических сетей нам не ответили.

Позвонив на «горячую линию» Кубаньэнерго, мы также получили ответ, что  вопросы о причинах ночного отключения электричества следует задавать местным службам.

В администрации поселения также пока не знают, по какой причине ночью отключали электроэнергию.  

Аналогичное происшествие наблюдалось  в марте 2018 года в Краснодаре. После яркой вспышки отключилась электроэнергия.  Причиной была крупная   авария на подстанции, которую оперативно устранили аварийные бригады.

                                                

Комментарии