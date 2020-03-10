Динчане объединились для помощи больному мальчику

Илье Рожковскому еще нет и двух лет, однако он уже успел испытать на себе тяжкое бремя судьбы. Так сложилось, что простому маленькому мальчику из Ставропольского края поставили очень непростой и страшный диагноз: спинально-мышечная атрофия (СМА) 1 типа.

Это довольно редкое генетическое заболевание. У больных этим недугом людей со временем атрофируются мышцы. Человек не только разучивается двигаться, но и дышать. Вариантов в этой ситуации два. Первый — делать несколько раз в год инъекцию спинраза, которая облегчает жизнь больного. Ее стоимость – 8 млн рублей за один укол. Второй — сделать одну инъекцию препарата Zolgensma в США, который полностью устраняет причину СМА, заменяя мутировавший ген на функционально полноценный.

Это самый благополучный и самый катастрофически тяжелый вариант, так как инъекция стоит 150 млн рублей и сделать ее нужно до 2-х лет. А два года Илье исполнится через несколько недель.

Родители малыша не отчаиваются. Они запустили масштабную кампанию по сбору средств на лечение своего мальчика, и мимо их беды не могли пройти люди. Каждый, кто хоть как-то мог помочь, скидывали деньги на счет мамы Ильи или организовывали благотворительные акции. Судьба Илюши объединила в Динской незримыми нитями самоотверженного желания помочь сразу нескольких людей.

В редакцию «РВС» несколько дней назад пришел парень по имени Лука. Журналистам он пояснил, что работает барменом и история Ильи не оставила его равнодушным. Он уже перечислял деньги на лечение малыша, агитировал сделать то же самое всех своих друзей и активно распространяет всю эту информацию в социальных сетях.

Однако Лука пошел дальше. Он вызвался бесплатно поработать выездным барменом в динском клубе «Барон» для сбора средств на лечение и для освещения общественности об этой истории. Дмитрий — владелец клуба — с радостью согласился поспособствовать в этом мероприятии.

По задумке Луки, все должно было пройти прозрачно и без обмана — «РВС» предоставляет в клуб ящик для пожертвований со всей информацией о Илье Рожковском, Лука предлагает всем приходящим в заведение пожертвовать какую-либо сумму, а за процессом наблюдает журналист «РВС». После закрытия смены пересчитываются все деньги и они вдвоем отправляются к банкомату для того, чтобы перечислить деньги маме Илюши.

Акция прошла в праздничный выходной — 8 марта. Клуб работал всю ночь, к ящику то и дело подходили люди, которые опускали туда различные суммы денег. Кто-то сокрушался о несправедливости судьбы, кто-то выражал искреннюю обеспокоенность судьбой мальчишки, рассуждая о ценности денег и человеческой жизни. В таком ритме стрелка часов плавно перевалила за шесть утра. Лука вместе с журналистом вскрыли ящик и пересчитали деньги. Свою зарплату за смену он также положил в ящик, ровно как и Дмитрий, который от себя добавил денег. Получилось 10217 рублей. На прощание Лука выразил огромную признательность станичникам, поддержавшим акцию, клубу «Барон», лично его владельцу Дмитрию и патриотическому клубу «Гвардия», представители которого внесли самую большую сумму. Деньги были успешно переведены на счет Илюши.