Динчане объединились для помощи больному мальчику
Илье Рожковскому еще нет и двух лет, однако он уже успел испытать на себе тяжкое бремя судьбы. Так сложилось, что простому маленькому мальчику из Ставропольского края поставили очень непростой и страшный диагноз: спинально-мышечная атрофия (СМА) 1 типа.
Это довольно редкое генетическое заболевание. У больных этим недугом людей со временем атрофируются мышцы. Человек не только разучивается двигаться, но и дышать. Вариантов в этой ситуации два. Первый — делать несколько раз в год инъекцию спинраза, которая облегчает жизнь больного. Ее стоимость – 8 млн рублей за один укол. Второй — сделать одну инъекцию препарата Zolgensma в США, который полностью устраняет причину СМА, заменяя мутировавший ген на функционально полноценный.
Это самый благополучный и самый катастрофически тяжелый вариант, так как инъекция стоит 150 млн рублей и сделать ее нужно до 2-х лет. А два года Илье исполнится через несколько недель.
Родители малыша не отчаиваются. Они запустили масштабную кампанию по сбору средств на лечение своего мальчика, и мимо их беды не могли пройти люди. Каждый, кто хоть как-то мог помочь, скидывали деньги на счет мамы Ильи или организовывали благотворительные акции. Судьба Илюши объединила в Динской незримыми нитями самоотверженного желания помочь сразу нескольких людей.
В редакцию «РВС» несколько дней назад пришел парень по имени Лука. Журналистам он пояснил, что работает барменом и история Ильи не оставила его равнодушным. Он уже перечислял деньги на лечение малыша, агитировал сделать то же самое всех своих друзей и активно распространяет всю эту информацию в социальных сетях.
Однако Лука пошел дальше. Он вызвался бесплатно поработать выездным барменом в динском клубе «Барон» для сбора средств на лечение и для освещения общественности об этой истории. Дмитрий — владелец клуба — с радостью согласился поспособствовать в этом мероприятии.
По задумке Луки, все должно было пройти прозрачно и без обмана — «РВС» предоставляет в клуб ящик для пожертвований со всей информацией о Илье Рожковском, Лука предлагает всем приходящим в заведение пожертвовать какую-либо сумму, а за процессом наблюдает журналист «РВС». После закрытия смены пересчитываются все деньги и они вдвоем отправляются к банкомату для того, чтобы перечислить деньги маме Илюши.
Акция прошла в праздничный выходной — 8 марта. Клуб работал всю ночь, к ящику то и дело подходили люди, которые опускали туда различные суммы денег. Кто-то сокрушался о несправедливости судьбы, кто-то выражал искреннюю обеспокоенность судьбой мальчишки, рассуждая о ценности денег и человеческой жизни. В таком ритме стрелка часов плавно перевалила за шесть утра. Лука вместе с журналистом вскрыли ящик и пересчитали деньги. Свою зарплату за смену он также положил в ящик, ровно как и Дмитрий, который от себя добавил денег. Получилось 10217 рублей. На прощание Лука выразил огромную признательность станичникам, поддержавшим акцию, клубу «Барон», лично его владельцу Дмитрию и патриотическому клубу «Гвардия», представители которого внесли самую большую сумму. Деньги были успешно переведены на счет Илюши.
А за 20 часов до этого, почти с самого утра 8 марта, владельцы магазина японской и корейской косметики Kawai, который находится возле мемориальной площади в Динской, начали продавать цветы с той же самой целью — помочь Илье. Одна из владельцев — Алеся — признается, что эта идея пришла в голову каким-то импульсом. Она уже переводила деньги на лечение, однако, как и Лука, девушка понимала, что этого мало, и желание помочь хоть чем-то ещёе плотно сидело в сердце. Поэтому она и организовала продажу тюльпанов в помощь мальчику, а всю выручку в три тысячи рублей перевела маме Ильи. Лука, кстати, тоже заехал за букетом.
Желание помочь изъявили и в столовой “Обедофф”. В своем инстаграме они провели лотерею на несколько бесплатных блюд. На данный момент номерки активно продаются, собрано уже 3000 рублей. Акция продлится еще день, всю сумму переведут Илье. Не остались в стороне и представители футбольной школы «Юниор», которые по аналогичному типу лотереи разыграли абонементы на занятия и сувениры, за что выручили 6000 рублей. Эти деньги тоже были перечислены Илье.
В конце стоит отметить, что все сегодняшние герои — абсолютно разные люди с разной судьбой. Объединило их одно — желание помочь нуждающимся и не остаться в стороне от беды другого человека. В наше время такие вещи многого стоят, и, когда наблюдаешь за всеми этими процессами и принимаешь участие в судьбе другого, пусть и ближнего своего человека, то начинаешь понимать, что добро и человечность в нас еще живут и жить будут долго.
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