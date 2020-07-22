Динчане: "На Красноармейской уже одностороннее движение"
Сегодня утром, 22 июля, в инстаграме “РВС” подписчики сообщили, что одностороннее движение на улице Красноармейской в действии. С дорожных знаков сняли черную пленку, с утра там уже работали сотрудники ДПС.
“Тормозят машины, кто едет с Красной”, – написал динчанин.
“Спрятались на парковке, всех останавливают”, – рассказал другой.
Заблаговременного оповещения от администрации Динского сельского поселения не было. Ожидаем ответ.
Также в ГИБДД отправлен запрос, чтобы узнать цель утреннего патрулирования.
Комментарии
Цель утреннего патрулирования ясна даже ребенку - срубить бабла!
В противном случае они не прятались бы на парковке, а стояли на углу и предупреждали о том, что поворот с Красной запрещен!
Прятаться,они мастера!! Особенно на заправке Роснефть,в Динской!!
Кормуха очередная на ближайшие пол года как минимум. Как была на Луначарского, когда там тоже одностороннее сделали движение. Согласен со всеми, кто отписался выше. Очень жаль, что сотрудники ДПС никогда не заботятся об организации безопасности движения и не работают с населением, а только собирают штрафы.