Сегодня утром, 22 июля, в инстаграме “РВС” подписчики сообщили, что одностороннее движение на улице Красноармейской в действии. С дорожных знаков сняли черную пленку, с утра там уже работали сотрудники ДПС.

“Тормозят машины, кто едет с Красной”, – написал динчанин.

“Спрятались на парковке, всех останавливают”, – рассказал другой.

Заблаговременного оповещения от администрации Динского сельского поселения не было. Ожидаем ответ.

Также в ГИБДД отправлен запрос, чтобы узнать цель утреннего патрулирования.



