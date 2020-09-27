Уличный скрипач привел динчан в восторг (видео)

Сегодня, 27 сентября, динчане написали нам в в социальных сетях, что слышали в центре игру прекрасного музыканта.

"На Пролетарский пол дня радовал людей игрой на скрипке этот человек. Репертуар - от классики до рока. Были люди, которые говорили, что играет колонка. Это не так: несколько раз он просто играл на скрипке без постороннего сопровождения! Это было великолепно! До мурашек! - восторгается наш подписчик.

Сегодня была в центре. Парень на скрипке играл. Просто обалдеть, как красиво я забыла зачем шла, - написала другая наша подписчица. - Стояла слушала. Почти каждый третий проходящий кидал ему деньги, и не мелочь, как обычно. Я сама подошла и дала сто рублей.

Вот бы вы написали про него может какой-нибудь коллектив его заметит, - предположила девушка. - Мог бы свадьбы и торжества украшать красивой музыкой. Такой талант и на улице. Жалко".