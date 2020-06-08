В редакцию «РВС» обратились жители ул. Спортивной в Динской. Они обеспокоены стройкой, которая началась «прямо на пожарном проезде к ЦРБ».

«Раньше, месяц назад, там была просто дорога. Сейчас ставят ограждения, забор и, похоже, ворота. Они закроют пожарный подъезд к больнице. В этом проблема. Даже если они не поставят ворота, на фото видно столбы, которые установили прямо на дороге, легковая машина проедет, пожарная – неизвестно. Вспомните, в прошлом или позапрошлом году горели камыши и пожар чуть не перекинулся на больницу, тушили всем миром сотрудники склада больницы и пожарные. Как можно перекрывать подъезд к таким объектам?» – сетуют местные.

Кроме этого, они интересуются, что за постройка там намечается.

«У рабочих спросили, сказали, что там будет котельная. Очень интересно, почему котельная, которая будет принадлежать “Белым Росам”, находится на территории за огороженным забором, где идет стройка “Белых Рос”? А до этого еще говорили, что будет набережная от больницы до парка. Так что в итоге строится? Интересно увидеть план застройки», – задаются вопросами динчане.



Администрации района были заданы вопросы:

Что же на самом деле будет строиться на этом участке? Действительно ли планируется перекрывать пожарный проезд? Обратившиеся хотят узнать о законности установки конструкций и будущей стройки. Если да, то где теперь будет пожарный проезд? Если нет, то проедет ли пожарная машина при строительных работах и в дальнейшем при наличии построенного объекта? Жители интересуются проектом застройки. Возможно ли это обнародовать и показать план в графическом исполнении? «На поле на ул. Спортивной и Кондратенко будут 2 семиэтажки. Приемлема ли такая плотность застройки для станицы?» – спрашивают местные. Где будет проходить дорожное сообщение от спорткомплекса к «Белым Росам»?

В управлении архитектуры и градостроительства администрации Динского района сообщили, что пожарный проезд от ЦРБ до микрорайона Спортивного и спорткомплекса «Нептун» сохраняется, так как утвержден в генеральном плане Динской.

Что именно будет строиться на объекте, в госструктуре пока не пояснили, так как заявления о выдаче разрешения на строительство по тому адресу в управление не поступало.

«К нам не обращались за разрешением. Мы не можем определить сейчас, что конкретно это за объект, там же еще не ведется строительство. Специалисты сегодня выезжали, проверяли. А участок этот находится в собственности у “Белых Рос”, поэтому собственник, вероятно, принял решение его огородить. Но стройки там нет», – рассказали в администрации.

Публикуем и документацию по планировке территории микрорайона Спортивного, которую предоставили в госучреждении.



Это же проект для большей наглядности можно изучить в формате PDF в нашем телеграме.

Адрес: Новости - Газета "РВС". Там же найти пояснительную записку и постановление.