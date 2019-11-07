Динчане: «по Станичной прорвало теплотрассу?»

Динчане: «по Станичной прорвало теплотрассу?»
Скриншот из видео, которое прислали подписчики

Динчане: «по Станичной прорвало теплотрассу?»

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6 часов назад Газета РВСДинской районМУП "Динская компания Тепло"Новости Динского районаПрорвало теплотрассуРемонт теплотрассыТеплоснабжениеТеплотрасса

Утром 7 ноября в редакцию «РВС» прислали видеозапись о том, как по улице Станичной в Динской из теплотрассы вытекает вода. Жители предполагают, что ее прорвало.

Журналист «РВС» обратилась в МУП «Динская компания «Тепло».

Там сообщили, что это плановые работы. Специалисты решили отремонтировать этот участок, пока на улице тепло, чтобы избежать аварии, когда станет холодно. Они целенаправленно сняли старый хомут и раскрыли теплотрассу, из-за сильного напора побежала вода. Сейчас ее отключили и проводят ремонтные работы. Закончить их планируется до сегодняшнего обеда.



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