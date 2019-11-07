Динчане: «по Станичной прорвало теплотрассу?»

Утром 7 ноября в редакцию «РВС» прислали видеозапись о том, как по улице Станичной в Динской из теплотрассы вытекает вода. Жители предполагают, что ее прорвало.

Журналист «РВС» обратилась в МУП «Динская компания «Тепло».

Там сообщили, что это плановые работы. Специалисты решили отремонтировать этот участок, пока на улице тепло, чтобы избежать аварии, когда станет холодно. Они целенаправленно сняли старый хомут и раскрыли теплотрассу, из-за сильного напора побежала вода. Сейчас ее отключили и проводят ремонтные работы. Закончить их планируется до сегодняшнего обеда.







