Динчане: “Почему за свои деньги ездим на плохом автобусе?”

Пассажиры, которые ездят по маршруту автобуса № 222 “Воронцовская – Динская”, жалуются на то, что одна из машин неисправна: “То мы едем без света, то в салоне пахнет газом, то автобус весь трясет и дергает, то что-то очень сильно стучит, то и вовсе не приезжает по причине поломки.

Мы платим за поездку 120 рублей. Это дороже, чем добраться в город”.

“РВС” связалась с представителем перевозчика ИП Медведев, который прокомментировал ситуацию.

“За последние 10 месяцев не было ни одного срыва рейса. Если какие-то проблемы появляются, что водители сразу же сообщают об этом механику, а тот - инженеру по ремонту. После этого машина отправляется на ремонт. Если можем, то чиним своими силами, если же автобусы на гарантии, отправляем на гарантийное СТО.

У нас есть запасные автобусы, поэтому подменить сломавшийся транспорт не составляет труда.

Что касается именно автобуса, который находится на 222 маршруте, то у него действительно обнаружили в пятницу проблему – засорился газовый редуктор. На выходных, как раз когда рейс не осуществляется, запчасть заменили на новую и устранили технические неисправности.

Сегодня, 27 января, автобус вышел на маршрут по расписанию”.