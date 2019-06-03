Динчане показали отличный результат на фестивале ГТО
С 28 по 30 мая 2019 года в поселке Сукко города Анапы прошел краевой фестиваль ГТО среди образовательных школ III и IV ступени. В соревнованиях принимали участие спортсмены из 20 сильнейших районов Краснодарского края. Соревновались в 6 видах: стрельба, спринт, кросс, метание, отжимание (девочки) и подтягивание (мальчики).
Команда Динского района - ДЮСШ № 1 заняла 2 место. Отличные результаты в нашей команде показали:
1 место - Виолетта Шимон, Олеся Божкова;
3 место - Виталий Павлов;
4 место - Лия Талько;
5 место - Милана Старых;
7 место - Максим Гаврилюк.
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