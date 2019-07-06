Динчане показали результаты на первенстве России по полиатлону

С 28 июня по 1 июля 2019 года в ст. Динской впервые в истории прошло первенство России среди спортсменов 12-17 лет по полиатлону с бегом - бег 60м и 100м; плавание 50м и 100м; метание спортивного снаряда; стрельба из пневматической винтовки; бег на выносливость 1км и 2км.

В соревнованиях принимали участие 14 регионов РФ: г.Санкт-Петербург, Ярославская обл., Белгородская обл., Свердловская обл., Псковская обл., Забайкальский край, Республика Чувашия, Республика Башкортостан, Ростовская обл., Красноярский край, Тамбовская обл., Краснодарский край.

В упорной борьбе, соревнуясь с лучшими спортсменами других регионов, сборная Краснодарского края заняла I место. II место - Ярославская обл., III место - Белгородская обл. В составе сборной Краснодарского края выступали и Динские атлеты.

В личном зачёте II место заняла Божкова Олеся (девочки 12-13 лет), а также Серова Алена ( девушки 14-15 лет). Принимали участие и показали хорошие результаты Шимон Виолетта, Павлов Виталий, Старых Милана, Волкова Полина.

Желаем спортсменам и тренерам-преподавателям ДЮСШ №1 Строкач С.В., Власкину В.И. и Власкиной Т.В. дальнейших успехов.