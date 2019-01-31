Динчане: «После обрезки сосны стали похожи на пальмы»

Сегодня, 31 января, в редакцию «РВС» начали обращаться жители станицы Динской с вопросами о том, зачем подрезают деревья в сквере недалеко от кинотеатра и каким теперь будет его внешний вид?

«Елки не просто подрезали — их обкорнали. Теперь они похожи на пальмы», - недоумевает динчанка.

Ситуацию журналисту прокомментировала специалист красносельского питомника, под контролем которой выполнялась обрезка. Она рассказала, что сквер этот был насажен еще в начале двухтысячных. Глава района Юрий Желток обратился в питомник с просьбой выделить растения для зеленого насаждения. Сделано это было бесплатно. Работники питомника добровольно сами высадили их в грунт.

Но систематической обрезки и формировки крон не проводилось с тех пор, поэтому сейчас жители столкнулись с кардинальными переменами во внешнем облике сквера. Нужно было еще лет 10 назад провести эту процедуру и повторять ее систематически.

Сейчас эта обрезка очень важна для здоровья деревьев — лиственные глушат хвойные, нет проветриваемости, что вредно для елок и сосен.

Также эта процедура проводится для безопасности самих динчан, ведь при сильном ветре, обледенинии старые ветки могут обламываться, при этом травмируя прохожих. Кроме того, угол наклона некоторых деревьев довольно велик, что чревато падением целого ствола.

Омоложение кроны — стандартная процедура. Она не несет никакого вреда для дерева, только пользу.

Все елки и сосны были высажены в одно время. Там, где рядом нет лиственных растений — хвоя красиво разрослась, где они есть — дерево осталось «заглушенным» и выглядит не совсем здоровым. Нужно своевременно принимать меры, иначе хвойные деревья погибнут.

После обрезки кронам деревьев придадут форму, стволы побелят. Сквер будет выглядеть достойно.